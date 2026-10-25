Pesquisas da véspera mostram disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A disputa pela Presidência da República chega ao segundo turno, neste domingo (25/10), com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de forte equilíbrio nas pesquisas de intenção de voto. Os principais levantamentos divulgados nesse sábado (24), véspera da votação, mostram o senador numericamente à frente nos votos válidos, mas sem uma vantagem estatisticamente consolidada na maioria dos institutos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Datafolha e Quaest apontam Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. A AtlasIntel/Bloomberg registra 50,8% para o senador e 49,2% para o presidente. Na BTG/Nexus, a diferença é de um ponto percentual: 50,5% a 49,5%. Já a CNT/MDA indica 50,7% para Flávio e 49,3% para Lula.

A Palver também apresenta números próximos, com 50% para o candidato do PL e 49% para o petista. Em outra direção, a pesquisa Futura/100% Cidades Nacionais mostra uma diferença ainda menor: 50,1% a 49,9%, respectivamente.

Os resultados indicam que a disputa permanece concentrada em uma faixa estreita. Com exceção de levantamentos que apresentam diferenças maiores, os números estão dentro das margens de erro informadas pelos institutos, o que caracteriza empate técnico.

O que revelam os números

A principal leitura do conjunto de pesquisas é que nenhum dos dois candidatos apresenta uma vantagem ampla e consistente nos levantamentos de maior repercussão. Embora Flávio apareça numericamente à frente nos principais resultados de votos válidos divulgados neste sábado, as diferenças são pequenas diante das margens de erro.

A proximidade dos percentuais também aparece em uma síntese divulgada pelo perfil Eixo Político, na rede social X. Considerando seis institutos — Datafolha, Quaest, AtlasIntel, MDA, Nexus e Palver —, a publicação calcula média de 50,75% para Flávio Bolsonaro e 49,25% para Lula, uma diferença de 1,5 ponto percentual.

A conta ajuda a visualizar a proximidade entre os candidatos, mas não equivale a uma pesquisa independente nem substitui a análise individual dos levantamentos. Os institutos utilizam metodologias, períodos de coleta, amostras e margens de erro diferentes.

Como cada instituto mediu a disputa

No Datafolha, Flávio tem 51% dos votos válidos, ante 49% de Lula. A pesquisa ouviu 4.050 pessoas entre 23 e 24 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.

A Quaest também apresenta 51% a 49%. Foram entrevistados presencialmente 3.702 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09158/2026.

Na AtlasIntel/Bloomberg, Flávio registra 50,8%, contra 49,2% de Lula. O instituto ouviu 4.990 eleitores entre 18 e 23 de outubro, com margem de erro de um ponto percentual.

A BTG/Nexus aponta 50,5% para o senador e 49,5% para o presidente. Foram realizadas 2 mil entrevistas por telefone entre 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Na CNT/MDA, Flávio aparece com 50,7%, e Lula, com 49,3%. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores presencialmente entre 21 e 23 de outubro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A Palver registra 50% para Flávio e 49% para Lula, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 5 mil eleitores entre 22 e 24 de outubro.

Já a Futura/100% Cidades Nacionais apresenta 50,1% para Flávio e 49,9% para Lula. A diferença de apenas 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos. Foram entrevistadas 2 mil pessoas nos dias 23 e 24 de outubro.

Um levantamento apresenta diferença maior

A pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste sábado mostra um cenário numericamente mais favorável a Flávio Bolsonaro. O senador aparece com 51,56% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48,44%.

A diferença é de 3,12 pontos percentuais. O instituto ouviu 15.554 eleitores entre 19 e 23 de outubro e informou margem de erro de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

O resultado se distancia dos percentuais mais próximos registrados por Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Nexus, MDA, Palver e Futura. Por isso, é importante observar não apenas quem aparece à frente, mas também a distância entre os candidatos, a margem de erro e a metodologia de cada levantamento.

O que são votos válidos?

Os votos válidos são aqueles dados diretamente aos candidatos. Votos em branco e nulos ficam fora desse cálculo, utilizado para definir o resultado da eleição.

Por isso, os percentuais de votos válidos não devem ser confundidos com os índices de intenção de voto total, que também podem incluir eleitores que declaram voto em branco ou nulo e pessoas indecisas.

As pesquisas são retratos das preferências dos eleitores no período em que foram realizadas. Elas não representam uma previsão exata do resultado das urnas, que também depende da participação eleitoral e dos votos efetivamente registrados neste domingo (25).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com os levantamentos da véspera, o cenário é de uma disputa presidencial apertada, marcada por diferenças pequenas entre Lula e Flávio Bolsonaro na maior parte das pesquisas divulgadas.