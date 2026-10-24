AtlasIntel: Flávio tem 50,8% e Lula, 49,2% dos votos válidos

A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (24/10) sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026 mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 50,8% dos votos válidos, enquanto o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marca 49,2%. Considerando a margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos, o levantamento indica empate técnico.

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A votação será realizada neste domingo (25/10). Os percentuais das pesquisas eleitorais apresentados em votos válidos consideram apenas os votos destinados aos candidatos, excluindo os brancos e nulos. Esse é o critério utilizado para calcular o percentual de cada candidato e definir o resultado da eleição.

O levantamento ouviu 4.990 eleitores entre 18 e 23 de outubro por meio de recrutamento digital, e o nível de confiança é de 95%.

Avaliação do governo

Na avaliação do desempenho do presidente Lula, 50,8% dos brasileiros desaprovam sua atuação, enquanto 47,9% a aprovam. Outros 1,4% não souberam responder. A diferença entre os índices de desaprovação e aprovação é de 2,9 pontos percentuais.

Na avaliação do governo federal, 49,1% dos entrevistados consideram a gestão "ruim" ou "péssima", enquanto 39,3% a classificam como "ótima" ou "boa". Outros 11,6% avaliam a administração como regular.

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Metodologia

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06380/2026. A coleta foi realizada por meio de questionário on-line, com amostra ajustada para representar o eleitorado brasileiro por sexo, idade, escolaridade e renda familiar. O estudo foi custeado pela própria AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda., ao custo declarado de R$ 75 mil.