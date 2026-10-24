Tarcísio elogia 'mar de gente' em BH durante ato pró-Flávio

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador reeleito de São Paulo, brincou com o fato de Minas Gerais não ter litoral neste sábado em Belo Horizonte, ao participar do Bloco do 22, em apoio ao candidato Flávio Bolsonaro.

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No início de um vídeo divulgado em sua conta do Instagram, Tarcísio começa falando: “Pois é, gente, último dia de campanha é dia de vir para perto do mar…” A imagem “corta” de uma paisagem litorânea para a Praça da Liberdade, na capital mineira, tomada por eleitores de Flávio Bolsonaro. E o governador completa de cima do trio elétrico: “Mas o nosso mar é de gente!”.

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Na postagem, que com menos de 30 minutos já tinha sido comentada pelo cantor Fabiano Menotti e pelo deputado federal reeleito por São Paulo Celso Russomanno (Republicanos), Tarcísio complementa: “Que energia Belo Horizonte! Vamos pra cima. Vote 22!”.



