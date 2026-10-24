Lula e Flávio encerram campanhas neste sábado, confira as agendas

Neste sábado, 24 de outubro, se encerram oficialmente as campanhas eleitorais de 2026.0 Os candidatos à Presidência cumprem suas últimas agendas antes da votação, e escolhem os maiores colégios eleitorais do país para encerrarem a disputa na rua.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, começará o dia no Rio de Janeiro, em uma caminhada ao lado de aliados políticos pela orla da Praia de Copacabana, às 10h da manhã.

Logo depois ele segue para São Paulo, onde encerra a campanha com uma caminhada pela Avenida Paulista, prevista para começar às 16h. Neste ato, estarão presentes aliados como o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), Fernando Haddad (PT), Márcio França (PSB), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

No domingo, Lula vota em São Bernardo do Campo (SP), e permanece em São Paulo, junto a sua comitiva de campanha, onde acompanharão a apuração dos votos.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL), inicia a agenda em Belo Horizonte (MG), às 9h, no chamado “Bloco do 22”, na Praça da Liberdade.

Pela tarde, o candidato segue para o Rio de Janeiro, para o encerramento da campanha em uma carreata iniciada na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, às 14h da tarde, com previsão de término em frente ao condomínio onde o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um apartamento. A expectativa é de que o senador esteja acompanhado pelos seus principais aliados, em ambos os atos.

Flávio vota no domingo (25/10) pela manhã em uma escola pública municipal no Rio, e segue para Brasília, onde acompanhará a apuração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, dia 25 de outubro; as urnas abrem para votação às 8h e se encerram às 17h, horário de Brasília.