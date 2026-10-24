Em quais estados haverá eleição para governador no 2º turno e quais são os candidatos?

A maioria dos Estados brasileiros já escolheu seu dirigente no primeiro turno, ocorrido em 4 de outubro. Mas em cinco deles, além do Distrito Federal, os eleitores ainda votarão para governador no segundo turno, neste domingo (25/10): Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

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Já o Rio de Janeiro viveu uma situação incomum: a definição de quem venceu a eleição ocorreu entre o primeiro e o segundo turno, visto que a Justiça Eleitoral decidiu anular os votos do terceiro colocado, Anthony Garotinho. Com a nova contagem, Douglas Ruas (PL) foi eleito com 50,88% dos votos válidos no primeiro turno, derrotando Eduardo Paes (PSD).

Confira abaixo quem ainda está disputando os governos estaduais pelo Brasil e como foi a disputa por este cargo no primeiro turno.

Acre: Mailza Assis (PP) x Alan Rick (Republicanos)

BBC

A atual governadora do Acre busca a reeleição e teve 49,76% dos votos no primeiro turno. Mailza Assis (PP) assumiu o governo estadual em abril, após a saída de Gladson Cameli (PP), que deixou o cargo para se candidatar ao Senado. Mailza foi senadora entre 2019 e 2023.

Disputa com ela o senador Alan Rick (Republicanos), parlamentar na Casa desde 2023. Anteriormente, foi deputado federal por dois mandatos (2015-2023). No primeiro turno, Alan teve 32,27% dos votos.

Amazonas: Omar Aziz (PSD) x Professora Maria do Carmo (PL)

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Omar Aziz saiu na frente no primeiro turno, com 40,63% dos votos válidos. Senador pelo Amazonas desde 2015, ele já governou o Estado entre 2010 e 2014. Destacou-se nacionalmente ao presidir a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado, em 2021.

Já a professora Maria do Carmo teve 24,49% dos votos no primeiro turno. Ela é empresária e reitora da Fametro, universidade privada importante do Amazonas. Nunca exerceu cargo eletivo, mas já concorreu como suplente ao Senado e como vice-prefeita de Manaus em 2024. Foi filiada anteriormente ao partido Novo.

Distrito Federal: Celina Leão (PP) x Leandro Grass (PT)

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Buscando a reeleição, Celina Leão saiu na frente no primeiro turno. Teve 49,93% dos votos, contra 34,47% de Leandro Grass (PT), ex-deputado distrital e ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Celina assumiu o governo do DF em março de 2026, após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB). Antes, foi vice-governadora, deputada federal e deputada distrital por dois mandatos.

Já Leandro foi presidente do Iphan entre 2023 e 2026. Em 2022, estreou na disputa pelo governo do Distrito Federal, quando Ibaneis foi reeleito no primeiro turno. Ficou em segundo lugar na ocasião.

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) x Ricardo Ferraço (MDB)

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O atual governador, Ricardo Ferraço, saiu em desvantagem no primeiro turno — com 34% dos votos, contra 49,6% de Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória que deixou o comando do município para tentar o governo do Estado.

Ferraço assumiu o governo estadual em abril de 2026, após a saída de Renato Casagrande (PSB), que deixou o cargo para disputar o Senado. Antes, Ferraço foi vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual por dois mandatos

Rio Grande do Norte: Allyson Bezerra (União Brasil) x Cadu de Lula (PT)

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Em uma disputa apertada, Allyson Bezerra (União Brasil) teve 36,94% dos votos válidos no primeiro turno, contra 36,16% de Cadu de Lula (PT).

Allyson foi prefeito de Mossoró por dois mandatos, tendo sido eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual.

Cadu é auditor fiscal do Estado desde 2005. Já esteve à frente das secretarias de Fazenda e de Tributação do Rio Grande do Norte.

Tocantins: Professora Dorinha (União Brasil) x Vicentinho Júnior (PSDB)

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Dois atuais parlamentares disputam o governo estadual do Tocantins nesse segundo turno: a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB).

Dorinha, senadora desde 2023, teve 45,52% dos votos válidos no primeiro turno. Vicentinho, deputado desde 2015, teve 43,94%.

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