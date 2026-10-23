Vídeo falso de Cleitinho reagindo a candidato pró-Lula viraliza nas redes

Uma publicação falsa envolvendo o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (23/10). O vídeo é uma montagem de uma publicação feita pelo senador, como se ele estivesse reagindo a uma gravação do deputado Otoni de Paula (PSD-RJ) sobre a polêmica envolvendo o jogador Richarlison e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) quanto a uma ilha em Angra dos Reis.

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A publicação, que já conta com 265 mil visualizações no "X" e outras milhares de interações, mostra um vídeo publicado por Cleitinho em 20 de junho, em que reage a outra postagem que vinha sendo propagada nas redes sociais, à época, e esclarece o acontecido.



A nova publicação, falsa, mostra somente a parte em que o governador eleito pede aos espectadores que vejam o vídeo, afirmando que dará esclarecimentos após o final da gravação. Na montagem, Cleitinho não oferece qualquer esclarecimento e só aparece no começo do vídeo, no entanto.

O vídeo falsamente atribuído a uma reação do senador mineiro mostra Otoni de Paula, deputado federal não-reeleito, explicando como aconteceram os imbróglios entre o atacante Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, e Flávio Bolsonaro sobre uma ilha em Angra dos Reis.

"Um dia, Richarlison cometeu um gravíssimo erro. Ele quis receber Flávio Bolsonaro, como um amigo, em sua ilha", diz o pastor evangélico, no vídeo em que Cleitinho supostamente reagia.

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No post, feito na última quarta-feira (21/10), o deputado carioca ataca o presidenciável, afirmando que Flávio é miliciano e que "se fez isso com um jogador de seleção brasileira, imagina o que não fará com os mais pobres desse país".