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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro pode desistir do impeachment de Moraes

Lideranças partidárias sugerem pacificar relação com o STF para aprovar medidas e evitar desgastes em um eventual governo

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Repórter
23/10/2026 08:54 - atualizado em 23/10/2026 08:54

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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Reprodução/G1

Lideranças de partidos do centrão têm aconselhado o senador Flávio Bolsonaro a não encampar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O conselho direcionado ao parlamentar sugere negociar com o integrante da Corte caso seja eleito para a Presidência da República. É o revela a colunista do jornal “O Globo”, Bela Megale.

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Presidentes das legendas que compõem o grupo político destacam que o candidato do PL encontrará um cenário difícil em um eventual governo no Palácio do Planalto. Segundo essas lideranças partidárias, a gestão exigirá a realização de uma série de cortes de gastos e a condução de medidas impopulares.

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Os dirigentes alertam que tais iniciativas fiscais e administrativas enfrentarão processos de judicialização movidos pelos partidos de oposição. Por essa razão, os integrantes do bloco enfatizam que o futuro governante terá a rotina dificultada se mantiver o Supremo como adversário institucional.

Conselho de pacificação com o STF

Diante das previsões de conflito jurídico, as cúpulas partidárias recomendaram que o senador adote uma postura de diálogo com o magistrado. A orientação apresentada busca pacificar a relação com o tribunal e deixar para trás a pauta de destituição de Moraes.

Durante as conversas com os presidentes partidários, o congressista ouviu todas as ponderações apresentadas e permaneceu em silêncio sobre a sugestão de recuo. O impeachment de Moraes é uma das principais pautas dos apoiadores do candidato.

Disputa pelo comando do Senado

Caso consiga subir a rampa do Palácio do Planalto, o filho de Jair Bolsonaro defende abertamente que sua legenda, o PL, assuma o comando do Senado. O nome favorito para ocupar o posto diretivo é o coordenador de sua campanha eleitoral, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

A chefia da Mesa Diretora do Senado detém a prerrogativa regimental de dar andamento formal a pedidos de impeachment apresentados contra ministros da Suprema Corte.

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Diferente da postura de negociação sugerida pelos aliados do centrão, o senador potiguar Rogério Marinho já sinalizou posição favorável ao avanço do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes.

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