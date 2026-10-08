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ELEIÇÕES 2026

Flávio pede para Moraes renunciar: ‘Faça esse bem pela Nação’

Ministro determinou que a Polícia Federal emita um mandado de prisão e passe a cumprir a pena de Eduardo Bolsonaro

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/10/2026 22:44

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A chegada de novos aliados amplia a força eleitoral de Flávio, ao mesmo tempo que aumenta a conta política de uma eventual vitória
Flávio Bolsonaro saiu na frente no primeiro turno e vai enfrentar Lula no segundo crédito: Sergio Lima/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) renuncie à cadeira nesta quinta-feira (8/10).

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A fala vem após Moraes determinar a emissão de um mandado de prisão contra Eduardo Bolsonaro para que ele passe a cumprir a pena de quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação ao Judiciário.

"Alexandre, entenda uma coisa: esse tipo de decisão gerou uma grande quantidade de votos de revolta, e não por acaso chegamos a 50 senadores que são a favor do impeachment de ministros do Supremo", disse Flávio, durante transmissão ao vivo.

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A eleição no domingo (4/10) ampliou vigorosamente as bancadas do PL na Câmara e no Senado, bem como de outros partidos que acusam o Supremo de abusos e defendem impeachments na Corte.

Flávio chamou a determinação contra Eduardo de "inócua", já que o irmão vive nos Estados Unidos desde março do ano passado e tem atuado, segundo ele, em defesa da "democracia e da liberdade de expressão".

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Finalmente, o candidato do PL pediu: "Faça esse bem pela Nação, Moraes, e renuncie.”

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