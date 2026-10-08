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ELEIÇÕES 2026

Pavanato provoca Boulos, que rebate: ‘Vão perder, bolsonaristinha de merda’

Após bater recorde de votação em São Paulo, jovem deputado eleito zombou do ministro e defendeu Flávio Bolsonaro

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/10/2026 20:21

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Guilherme Boulos e Lucas Pavanato trocaram ofensas em um aeroporto
Guilherme Boulos e Lucas Pavanato trocaram ofensas em um aeroporto crédito: Reprodução/X

O deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), protagonizaram um bate-boca em um aeroporto na tarde desta quinta-feira (8/10).

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Um vídeo do confronto foi divulgado pelo paulista nas redes sociais. Ele provocou Boulos citando a votação expressiva que recebeu no último domingo (4/10), conquistando mais de 3 milhões de eleitores e se tornando o deputado federal mais votado da história de São Paulo.

"Três milhões, 3 milhões… Quem é o mais votado de São Paulo, seu trouxa? Eu, irmão", disse Pavanato.

Boulos, que estava em uma mesa de um restaurante no aeroporto, se levantou para trocar ofensas com o jovem deputado, que dizia que Flávio Bolsonaro (PL) será eleito presidente da República.

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"Eu estou cagando para você. Vocês vão perder a eleição no segundo turno. Eu estou cagando para você, seu bolsonaristinha de merda. Você é um lixo. Você é um merda", reagiu o ministro.

Já se afastando do opositor, Pavanato voltou a provocá-lo: "Otário! Vamos botar vocês na cadeia, seu trouxa. Três milhões de votos! Chupa!".

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Boulos respondeu chamando o deputado eleito de "molequinho de merda" antes de virar as costas e retornar à mesa.

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