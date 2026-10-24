"Motociata do 22" reúne apoiadores na Praça do Papa, em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A mobilização “Motociata do 22”, organizada em apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), reúne apoiadores neste sábado (24/10), na Praça do Papa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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A programação prevê uma motociata até a Praça da Liberdade, onde o senador participa de um ato político ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros parlamentares.

A mobilização faz parte do chamado “Bloco do 22”, série de atos de campanha organizada por Nikolas Ferreira em apoio ao candidato do PL. A concentração na capital mineira ocorre na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10).

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Após o compromisso em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro segue para o Rio de Janeiro, onde também tem um ato de campanha previsto para a tarde deste sábado, na Barra da Tijuca. As duas agendas marcam o encerramento das manifestações de rua do candidato antes da votação.