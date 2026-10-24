"Motociata do 22" reúne apoiadores na Praça do Papa, em BH

'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
Jair Amaral / EM / DA Press
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