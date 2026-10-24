Datafolha divulga última pesquisa antes das eleições

O instituto de pesquisas Datafolha divulga neste sábado (24/10) o último levantamento antes do segundo turno das eleições presidenciais. Na última quinta-feira, o Datafolha mostrou que Flávio Bolsonaro e Lula estavam com 50% dos votos válidos cada. Sem arredondamento, o senador tinha 50,47% e o petista, 49,53%.

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A nova pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, ou seja, metade das respostas já inclui a repercussão do debate realizado na noite da última sexta-feira pela Rede Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais e foram realizadas 4.050 entrevistas. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-09540/2026.

Também estão previstas para este sábado as divulgações dos mais recentes números de outros institutos como o Quaest e Nexus.

Os institutos de pesquisa lembram que os dados de levantamentos eleitorais não devem ser compreendidos como previsões para o resultado final das eleições, mas para expressar a opinião de eleitores no momento em que a pesquisa é feita.

Ao longo do segundo turno deste ano, o Datafolha registrou uma redução gradual da vantagem de Flávio Bolsonaro. Em 8 de outubro, o senador tinha 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Uma semana depois, o placar passou para 51% a 49%. Na rodada divulgada em 22 de outubro, os dois apareceram com 50%, embora os números sem arredondamento indicassem 50,47% para Flávio e 49,53% para Lula.

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Em 2018, a última pesquisa Datafolha, divulgada na véspera do segundo turno, apontou Jair Bolsonaro com 55% dos votos válidos e Fernando Haddad com 45%. O resultado das urnas confirmou a vitória do então candidato do PSL, que recebeu 55,13%, ante 44,87% do petista — diferença de apenas 0,13 ponto percentual para cada candidato em relação aos percentuais arredondados do levantamento.

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Quatro anos depois, a pesquisa de véspera do Datafolha indicou Lula com 52% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 48%. Nas urnas, Lula venceu por margem menor: 50,90% a 49,10%. Assim, o instituto acertou o vencedor nas duas eleições, mas em 2022 superestimou a vantagem de Lula, projetada em quatro pontos percentuais e encerrada em 1,8 ponto.