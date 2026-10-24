Cleitinho com Flávio: “Quem ganha em Minas ganha no Brasil”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (24/10), em Belo Horizonte, que há uma tradição eleitoral segundo a qual quem vence em Minas Gerais e em São Paulo ganha a disputa nacional. A declaração foi feita ao lado do governador eleito de Minas, Cleitinho Azevedo (Republicanos), durante ato de campanha na capital mineira, na véspera do segundo turno das eleições.

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“Tem uma tradição aí, ó: quem ganha em São Paulo e quem ganha em Minas...”, disse Flávio, antes de ser acompanhado por aliados, que completaram em coro: “Ganha o Brasil!”. O momento foi registrado em vídeo publicado por Cleitinho nas redes sociais.

“Quem ganha em São Paulo e em Minas Gerais ganha no Brasil. É 22”, escreveu Cleitinho.

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Na gravação, Flávio também afirmou que, caso seja eleito, será parceiro dos mineiros e não fará ameaças ao estado nem a Cleitinho. “Povo mineiro, vocês terão um presidente que não faz ameaças a vocês e ao Cleitinho, não, que vai ser parceiro de vocês”, declarou.

A fala faz referência a uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu para que Cleitinho ficasse “quietinho” durante o segundo turno.

Além de Flávio e Cleitinho, aparecem no vídeo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outros aliados políticos. O encontro público entre o presidenciável do PL e o governador eleito de Minas ocorre durante a mobilização final da campanha no estado.

Flávio participa neste sábado de uma motociata e de um ato do chamado “Bloco do 22”, organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A mobilização percorre a capital mineira e tem concentração na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceu Lula em Minas Gerais por uma diferença de 588.612 votos.

Últimos atos antes do segundo turno

A agenda em Belo Horizonte faz parte dos dois últimos atos de campanha de Flávio antes da votação deste domingo (25/10). Após a mobilização em Minas, o candidato segue para o Rio de Janeiro, onde tem um ato previsto para as 14h, na Barra da Tijuca.

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O segundo turno definirá a disputa pela Presidência da República entre Flávio Bolsonaro e Lula.