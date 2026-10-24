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ELEIÇÃO DOS DOCINHOS

Confeitaria viraliza ao criar bolo temático de Lula e Flávio

Empreendedora aposta na rivalidade política com opções doces para comemorar a vitória; novidade faz sucesso e diverte clientes nas redes sociais

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/10/2026 11:23

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Confeitaria viraliza ao criar bolo temático de Lula e Flávio
Confeiteira viraliza ao lançar kits de doces temáticos com as cores dos candidatos à presidência para o segundo turno das eleições crédito: Redes sociais

A confeiteira Mayssa Naylane, responsável pela doceria May Sweets, em Recife (PE), viralizou nas redes sociais ao apresentar kits temáticos de festa voltados para o segundo turno das eleições presidenciais. A ação foi divulgada para o domingo (25/10), data marcada pela votação.

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A publicação comercial abordou o clima de rivalidade política entre os clientes. "Domingo a disputa tá acirrada e também é dia de comemorar! Você acha que seu candidato vai ganhar? Então já garante teu bolinho pra comemorar a vitória!", anunciou.

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Os produtos foram separados em duas categorias visuais, identificadas como "time vermelho" e "time verde e amarelo". Cada unidade de bolo pesa 500g e tem o valor fixado em R$ 30,00.

A confecção dos pedidos segue as cores das campanhas concorrentes. Para os eleitores de Lula (PT), a confeitaria preparou um bolo "todo vermelho, até nos docinhos". Para os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), a encomenda conta com uma sobremesa "toda verde e amarela até nos docinhos".

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A iniciativa gastronômica despertou a reação dos seguidores nas redes sociais. "Interessante, não quer guerra com ninguém e fazendo marketing que agrada público geral, achei excelente", escreveu um perfil. “Empreendedora”, elogiou outro.

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A disputa também apareceu nas manifestações do público sobre os pedidos. Um seguidor declarou: "gosto mais do vermelho". Outra mensagem registrou a opção contrária: "já quero do Brasil".

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