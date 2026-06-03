Tendência 2026: saiba por que a brasilidade dita o sabor das festas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se antes o bolo entrava na festa apenas na hora dos parabéns, hoje ele pode ser o principal motivo pelo qual os convidados pegam o celular para tirar fotos. A confeitaria deixou de ocupar um papel secundário nas celebrações e se tornou uma das protagonistas de um mercado que movimenta bilhões de reais por ano no Brasil.

O crescimento do setor ficou evidente na Celebra Show 2026, maior feira de celebrações da América Latina, realizada em São Paulo pela Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações (ABCasa). Pela primeira vez, a confeitaria ganhou uma área dedicada exclusivamente ao segmento, reunindo demonstrações, concursos, degustações e experiências voltadas a profissionais e empreendedores.

"Essa atividade deixou de ser um complemento e passou a ser protagonista no mercado de celebrações. É um segmento que combina criatividade, empreendedorismo e geração de negócios", afirma Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa.

Inserida dentro da cadeia da panificação, que movimenta mais de R$ 160 bilhões por ano no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), a confeitaria vem ampliando sua relevância não apenas nas festas, mas também no varejo, no delivery e no empreendedorismo.

Entre as tendências apresentadas na feira, a que mais se destacou é a valorização da identidade brasileira. Segundo Vanessa Marraschi, curadora da área de confeitaria da Celebra Show, o setor vive um movimento de resgate dos sabores, das cores e das referências culturais nacionais.

"Brasilidade é a principal tendência de 2026. É um resgate do amor pelo país, mostrando o Brasil de forma contemporânea, sofisticada e saborosa", afirma.

A proposta aparece tanto na estética, com decorações de açúcar representando cenários, plantas e animais brasileiros, quanto nos ingredientes. Durante a programação do evento, confeiteiros de diferentes estados apresentaram receitas com insumos regionais como cumaru, cacau brasileiro, cachaças artesanais e frutas típicas.

O retorno da memória afetiva

Bolos vintage ganham cada vez mais espaço ARION ENGERS MOREIRA

Se a brasilidade domina os sabores, a nostalgia aparece na decoração. Bolos vintage decorados com bicos de confeitar, festas inspiradas nos anos 1990 e acabamentos que remetem às celebrações de décadas passadas estão entre as apostas do setor.

A estética retrô acompanha uma demanda crescente por experiências emocionais e personalizadas. "Existe uma valorização maior do que é nosso e também daquilo que desperta afeto e lembranças", afirma Vanessa.

A mesma tendência foi identificada por Daniel Galante, diretor-executivo da ABCasa, que observa uma valorização crescente dos momentos de celebração e convivência. "As pessoas estão investindo mais em comemorar, em reunir amigos e familiares e em criar memórias", afirma.

Outra transformação observada no mercado está nos biscoitos decorados. Tradicionalmente usados como lembranças ou complementos de mesa, eles passaram a ocupar posição de destaque nos projetos de confeitaria.

"Biscoitos deixaram de ser coadjuvantes. Hoje eles funcionam como telas em branco para trabalhos artísticos extremamente detalhados", explica Vanessa.

O espetáculo dos bolos gigantes

Entre as atrações mais disputadas da Celebra Show estavam os bolos cenográficos de grande porte. Um dos destaques alcançava dois metros de altura e reuniu o trabalho de diversas especialistas em flores de açúcar, modelagem e design decorativo.

Segundo Vanessa, produções desse tipo podem ultrapassar facilmente dezenas de milhares de reais devido ao nível de detalhamento e à quantidade de profissionais envolvidos. "A confeitaria passou a incorporar conceitos da cenografia e do design. Hoje, um bolo pode ser uma verdadeira instalação artística", afirma.

A tendência reforça uma transformação importante no mercado: o doce deixou de ser apenas alimento para se tornar experiência, entretenimento e elemento central da decoração.

Trabalho de decoração em doces é cada vez maior ARION ENGERS MOREIRA

Oportunidade para empreender

Além do apelo visual, a confeitaria também se consolidou como uma importante porta de entrada para novos empreendedores. Muitos negócios começam em cozinhas domésticas e crescem impulsionados pelas redes sociais, aplicativos de entrega e pela demanda constante por produtos personalizados.

Vanessa destaca que o segmento ganhou ainda mais visibilidade com a popularização de fenômenos virais nas redes sociais. "Hoje temos o morango do amor, os bolos de fatia, os hambúrgueres doces. A internet ajudou a colocar a confeitaria na vitrine", afirma.

O resultado é um setor cada vez mais conectado às tendências de consumo, à economia criativa e ao desejo dos consumidores por experiências únicas. Esse tema rende uma boa reportagem de negócios porque mostra uma mudança importante no mercado: os parques deixaram de depender apenas de buffets infantis e passaram a ocupar espaços do dia a dia das famílias.

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