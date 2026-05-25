X-bolo: doce em formato de hambúrguer viraliza nas redes
Sobremesa que imita um sanduíche troca pão por bolo e carne por brigadeiro ou pudim
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Depois do sucesso do morango do amor, uma nova sobremesa domina as redes sociais: um doce que imita um hambúrguer tradicional, mas é totalmente feito com ingredientes de confeitaria. Conhecido como "X-bolo", "Sandubolo" ou até "hambúrguer doce", o produto aposta na mistura entre aparência divertida, praticidade e exagero visual.
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@povpedro Melhor X-Bolo que eu já provei @mimadocesgourmet #pov #oakleymeta #fyp #xbolo #capcut original sound - PovsPedro
A proposta é simples: substituir os ingredientes clássicos de um hambúrguer por versões doces. O pão vira massa de bolo, a carne dá lugar a discos de brigadeiro ou pudim, enquanto molhos como maionese e ketchup são recriados com creme de leite em pó, doce de leite, geleias e pastas doces.
@biancafernandes___ #confeitaria #bolo #brownie #xbolo #brigadeiro som original - Bianca Fernandes
Nos últimos dias, a tendência ganhou ainda mais força após vídeos de confeiteiros alcançarem milhões de visualizações. A confeiteira Sharine Dombroski, de Serra Negra (SP), é considerada uma das responsáveis por popularizar a ideia.
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@leticiacikolata A pedidos, os X-bolo continuam disponíveis hoje na loja e no iFood! Você precisa provar esse novo jeito de comer bolo! #ribeiraopreto #xbolo #viral #trend #xcake som original - Leticia Çikolata
Sharine chegou inclusive a solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registro da marca "X-bolo". A ideia foi criar uma forma mais prática de consumir bolos recheados.
@oi.gouvs
O famoso X-BOLO . . . #xbolo, #hamburguerdoce #viral #receita #bolosom original - Gouvs
“Às vezes, a gente não consegue comer um bolo assim sem prato ou talher. Quis trazer esse jeitinho brasileiro de comer com a mão, com recheios que representam a nossa cultura e essa leveza do brasileiro”, afirmou em entrevista ao g1.
@giiconfeitaria_ O X-Bolo é o mais novo queridinho do momento e é claro que eu taria ele para vocês também! Apresento a vocês o nosso Cake Burger Hambúrguer doce que está bombando na internet chegou na Gii Confeitaria do nosso jeito: Pão: Massa de chocolate 50% fofinha e molhadinha Maionese: Creme de leite ninho Hambúrguer: Brigadeiro ao leite com granulado nobre Queijo: Brigadeiro de leite ninho Tomate: Morangos frescos e selecionados Catupiry: Creme de leite ninho E não para por aí.. Nosso Cake Burger acompanha 2 sachês de molhos: Maionese: Creme de ninho Molho especial da casa: Brigadeiro ao leite E o resultado? ABSURDO! ?Disponível no delivery, mas atenção, são quantidades limitadas! Então vem fazer o seu pedido e garantir o novo sucesso do momento...porque você vai se apaixonar. #xbolo #hamburguerdebolo #cakeburger #viral #hamburguerdoce som original - Gi Confeitaria
Como funciona o hambúrguer doce?
A brincadeira visual tenta reproduzir praticamente todos os elementos de um sanduíche tradicional. Na montagem, os ingredientes costumam seguir uma lógica parecida:
- Pão: massa de bolo fofinha ou pão doce tipo brioche;
- Hambúrguer: brigadeiro consistente ou pudim moldado em disco;
- Queijo: doce de leite ou creme de leite em pó;
- Molhos: creme de avelã, geleias, chantilly ou caldas doces;
- Tomate: morangos fatiados;
- Cebola caramelizada: versões com crocantes de chocolate ou Nutella.
@carmelitaevilim Cheguei com o X-bolo Id do kit de utensílios: CAMEL2-235A Foi meu melhor achado no @Mercado Livre com entrega bem rápida! #AeC282 #MercadoLivre #MeusFavsDoMercadoLivre som original - carmelitaevilim
O resultado é um doce montado como se fosse um hambúrguer de verdade, pensado para ser segurado com as mãos e consumido como um lanche. Na região de Belo Horizonte, os preços variam conforme a confeitaria e os recheios escolhidos, ficando na faixa dos R$ 50 no aplicativo de delivery.
@biancaellen11_ X-Bolo o famoso hambúrguer de bolo! Esse tá delícia viu . . . . #xbolo #hambuguerartesanal #bolo #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyyy som original - Njr_Magia
Além das versões mais tradicionais feitas com brigadeiro, surgiram variações que incluem pudim, pistache, leite Ninho e combinações com frutas.
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@tabataromeroo só achei que ficou faltando alguma coisinha verde pra imitar o alface o que vocês sugerem pra eu fazer da próxima vez? #xbolo som original - Tábata Romero