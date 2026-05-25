X-bolo: doce em formato de hambúrguer viraliza nas redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois do sucesso do morango do amor, uma nova sobremesa domina as redes sociais: um doce que imita um hambúrguer tradicional, mas é totalmente feito com ingredientes de confeitaria. Conhecido como "X-bolo", "Sandubolo" ou até "hambúrguer doce", o produto aposta na mistura entre aparência divertida, praticidade e exagero visual.

A proposta é simples: substituir os ingredientes clássicos de um hambúrguer por versões doces. O pão vira massa de bolo, a carne dá lugar a discos de brigadeiro ou pudim, enquanto molhos como maionese e ketchup são recriados com creme de leite em pó, doce de leite, geleias e pastas doces.

Nos últimos dias, a tendência ganhou ainda mais força após vídeos de confeiteiros alcançarem milhões de visualizações. A confeiteira Sharine Dombroski, de Serra Negra (SP), é considerada uma das responsáveis por popularizar a ideia.

Sharine chegou inclusive a solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registro da marca "X-bolo". A ideia foi criar uma forma mais prática de consumir bolos recheados.

“Às vezes, a gente não consegue comer um bolo assim sem prato ou talher. Quis trazer esse jeitinho brasileiro de comer com a mão, com recheios que representam a nossa cultura e essa leveza do brasileiro”, afirmou em entrevista ao g1.

#hamburguerdebolo #cakeburger #viral #hamburguerdoce som original - Gi Confeitaria @giiconfeitaria_ O X-Bolo é o mais novo queridinho do momento e é claro que eu taria ele para vocês também! Apresento a vocês o nosso Cake Burger Hambúrguer doce que está bombando na internet chegou na Gii Confeitaria do nosso jeito: Pão: Massa de chocolate 50% fofinha e molhadinha Maionese: Creme de leite ninho Hambúrguer: Brigadeiro ao leite com granulado nobre Queijo: Brigadeiro de leite ninho Tomate: Morangos frescos e selecionados Catupiry: Creme de leite ninho E não para por aí.. Nosso Cake Burger acompanha 2 sachês de molhos: Maionese: Creme de ninho Molho especial da casa: Brigadeiro ao leite E o resultado? ABSURDO! ?Disponível no delivery, mas atenção, são quantidades limitadas! Então vem fazer o seu pedido e garantir o novo sucesso do momento...porque você vai se apaixonar. #xbolo

Como funciona o hambúrguer doce?

A brincadeira visual tenta reproduzir praticamente todos os elementos de um sanduíche tradicional. Na montagem, os ingredientes costumam seguir uma lógica parecida:

Pão: massa de bolo fofinha ou pão doce tipo brioche;

Hambúrguer: brigadeiro consistente ou pudim moldado em disco;

Queijo: doce de leite ou creme de leite em pó;

Molhos: creme de avelã, geleias, chantilly ou caldas doces;

Tomate: morangos fatiados;

Cebola caramelizada: versões com crocantes de chocolate ou Nutella.

O resultado é um doce montado como se fosse um hambúrguer de verdade, pensado para ser segurado com as mãos e consumido como um lanche. Na região de Belo Horizonte, os preços variam conforme a confeitaria e os recheios escolhidos, ficando na faixa dos R$ 50 no aplicativo de delivery.

Além das versões mais tradicionais feitas com brigadeiro, surgiram variações que incluem pudim, pistache, leite Ninho e combinações com frutas.

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