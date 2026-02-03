O cheesecake japonês que viralizou com receita de apenas 2 ingredientes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma sobremesa cremosa, de preparo simples e que não precisa de forno virou a primeira grande tendência culinária de 2026. Conhecido como cheesecake japonês, o doce ganhou versões ultrassimplificadas no Brasil e está movimentando as redes sociais, especialmente o aplicativo de vídeos curtos Kwai.

Diferente de outras febres gastronômicas, o sucesso do quitute está na praticidade. As receitas que viralizaram levam poucos ingredientes, fáceis de encontrar, e não exigem habilidades na cozinha. O principal segredo é ter um pouco de paciência para que a sobremesa fique firme na geladeira.

Leia Mais

No Kwai, duas versões se destacam. A primeira, apresentada pelo criador de conteúdo Bitor Cig, é a mais básica possível e leva apenas dois ingredientes. Já a segunda, uma criação de Raissa Calazans, adiciona café à mistura, criando um sabor que lembra o clássico tiramisù italiano.

Cheesecake japonês de 2 ingredientes (Versão original da trend pelo criador Bitor Cig)

Esta é a versão original que deu início à tendência, ideal para quem busca o máximo de praticidade sem abrir mão do sabor. A proposta é simples, rápida e o resultado surpreende pela cremosidade.

Ingredientes

500 g de iogurte grego

200 g de biscoito de canela ou maisena

Modo de preparo

Em uma taça ou pote de vidro, intercale camadas de iogurte grego e biscoitos inteiros ou levemente triturados. Leve à geladeira por pelo menos quatro horas ou até que a sobremesa esteja firme. Antes de servir, finalize com uma camada de biscoito triturado para dar um toque crocante.

Cheesecake japonês com café (Receita da criadora Raissa Calazans)

Para quem prefere um sabor mais complexo e marcante, a adaptação com café é uma alternativa que também não exige forno. A combinação do iogurte com o café e o biscoito cria uma sobremesa equilibrada e elegante.

Ingredientes

500 g de iogurte grego

200 g de biscoito de canela ou maisena

1 colher de chá de café solúvel ou 30 ml de café espresso forte e frio

Cacau em pó para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Misture o café solúvel ou o espresso frio ao iogurte grego até obter um creme homogêneo. Em seguida, monte a sobremesa em um recipiente, alternando camadas do creme de café e dos biscoitos. Leve à geladeira por no mínimo quatro horas. Na hora de servir, polvilhe cacau em pó por cima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.