crédito: Por que os cookies viraram a sobremesa da vez em Belo Horizonte?

Belo Horizonte se rendeu a uma nova febre gastronômica. Os cookies ganharam protagonismo e se espalharam pela cidade em lojas especializadas. O que era um doce simples se transformou em uma experiência, movimentando a economia local e mudando a forma como os mineiros consomem sobremesas.

O fenômeno não se restringe a uma região. De bairros nobres como Lourdes e Savassi a pontos mais residenciais, novas marcas surgem e consolidam suas operações, muitas delas nascidas em cozinhas de casa durante a pandemia. A demanda cresceu tanto que o cookie deixou de ser um item de delivery para se tornar o atrativo principal de espaços físicos charmosos, que viraram pontos de encontro na capital.

Leia: Quem está por trás dos cookies mais badalados de BH.

A reinvenção de um clássico

A versão do cookie que conquistou Belo Horizonte se distancia da receita tradicional norte-americana. São produtos maiores, mais robustos e com uma característica essencial: o centro cremoso, quase derretido. Essa textura, combinada com ingredientes de alta qualidade, como chocolate belga e nozes selecionadas, elevou o patamar do doce.

A criatividade nos sabores é outro pilar desse sucesso. As vitrines exibem combinações que vão do clássico com gotas de chocolate a opções recheadas com Nutella, doce de leite, pistache ou até mesmo o inusitado red velvet com recheio de cream cheese. A apresentação também conta, com doces pensados para serem visualmente atraentes, perfeitos para fotos nas redes sociais.

Esse apelo visual impulsionou a tendência. A imagem de um cookie recém-saído do forno, com o recheio escorrendo, viralizou e despertou o desejo de consumo. As marcas entenderam o poder da imagem e investiram em embalagens personalizadas e uma identidade visual forte, transformando a compra em um evento.

Como a tendência ganhou força na capital

O crescimento do mercado de cookies em BH pode ser explicado por uma combinação de fatores. O período de isolamento social impulsionou os serviços de entrega, e muitos empreendedores viram no doce uma oportunidade de negócio com baixo investimento inicial. A produção caseira permitiu testar receitas e construir uma clientela fiel antes de investir em um ponto físico.

O cookie também se encaixa perfeitamente no conceito de “comfort food”, ou comida afetiva. É um doce que conforta e proporciona uma pequena pausa prazerosa no dia a dia.

Além disso, a cultura gastronômica de Belo Horizonte, conhecida como a "capital mundial dos botecos", abraça novidades que promovem encontros sociais. As novas cookierias se tornaram espaços para um café no fim da tarde ou uma sobremesa após o almoço, preenchendo uma lacuna entre as sorveterias e as confeitarias tradicionais.

O futuro do cookie em BH

O que começou como uma moda parece ter se consolidado como um novo segmento no cenário gastronômico da cidade. A concorrência crescente exige que as marcas se diferenciem pela qualidade, inovação nos sabores e pela experiência oferecida ao cliente.

A expansão para lojas físicas é um indicativo de que o mercado está maduro. Os empresários investem em arquitetura, atendimento e em um ambiente acolhedor para justificar a saída de casa. O cookie deixou de ser apenas um produto de delivery para se tornar um motivo para passear pela cidade.

A tendência mostra que, mesmo em um setor consolidado como o da alimentação, há sempre espaço para inovação. O sucesso dos cookies em Belo Horizonte prova que uma receita clássica, quando repaginada com qualidade e estratégia, pode se transformar em um verdadeiro fenômeno cultural e de negócios.

O que explica a popularidade repentina dos cookies em Belo Horizonte?

A popularidade vem de uma combinação de fatores. O crescimento dos aplicativos de entrega facilitou o surgimento de novos negócios focados em um único produto.

Além disso, o cookie se consolidou como uma "comfort food", um alimento que traz conforto e nostalgia, algo muito procurado, especialmente após a pandemia.

Quais são as características dos cookies que fazem sucesso em BH?

Os cookies que se destacam são versões gourmetizadas. Eles são maiores, mais grossos e têm um centro cremoso, quase derretido, que se tornou a assinatura do produto.

O uso de ingredientes de alta qualidade, como chocolate importado e recheios criativos como pistache e doce de leite, também é um grande diferencial.