As comidas mais famosas e 'instagramáveis' do festival Coachella

Enquanto os fãs de música debatem os rumores sobre quem serão os headliners do Coachella em 2026, com nomes como Sabrina Carpenter e Karol G circulando nas redes sociais, uma outra estrela do festival já tem presença garantida nos holofotes: a comida. A experiência no deserto da Califórnia transcendeu os palcos e se transformou em um verdadeiro banquete para os olhos e o paladar.

Para muitos frequentadores, a jornada gastronômica é tão importante quanto a programação musical. Os pratos vendidos no evento são pensados não apenas para alimentar, mas para serem fotografados e compartilhados. Eles se tornaram ícones culturais, com filas que rivalizam com as dos palcos principais e posts que geram milhares de curtidas, provando que a culinária é parte essencial do espetáculo.

Os clássicos que definem o sabor do festival

No universo do Coachella, alguns pratos alcançaram um status lendário. Eles são mais do que simples refeições; são tradições, pontos de encontro e, claro, conteúdo perfeito para as redes sociais. A cada ano, veteranos e novatos buscam por esses sabores que se tornaram a marca registrada do evento.

A Spicy Pie é talvez o item mais icônico do cardápio. Trata-se de uma fatia de pizza aparentemente simples, com queijo, pepperoni e jalapeños fatiados. No entanto, ela representa um rito de passagem. A combinação do sabor picante com a massa crocante se tornou o combustível oficial para longas horas de shows sob o sol. A visão de centenas de pessoas com o prato de papel branco na mão é uma cena clássica do festival.

Outro campeão de popularidade são as Crab Fries. Imagine batatas fritas sequinhas e crocantes, cobertas por uma generosa quantidade de carne de caranguejo e finalizadas com um molho de alho cremoso. É um prato indulgente e que entrega uma explosão de sabores. As filas para garantir uma porção são longas, mas a recompensa é um dos gostos mais memoráveis do Coachella.

A Paella também se destaca, principalmente pelo seu apelo visual. Preparada em panelas gigantes, que se tornam uma atração por si só, o prato espanhol é um espetáculo de cores e aromas. O arroz dourado com frutos do mar, frango e vegetais atrai multidões que se reúnem para assistir ao seu preparo. É a refeição perfeita para dividir com amigos e registrar em uma foto panorâmica.

Hambúrguer servido no festival que traz sabor e identidadeFoto: Reprodução/ Coachella

Inovações e opções para todos os gostos

O festival não vive apenas de tradições. A cada edição, novas opções surgem para surpreender o público e garantir aquela foto perfeita. O cenário gastronômico do Coachella é um reflexo das tendências da Califórnia, com forte presença de pratos criativos, opções veganas e sobremesas que desafiam a imaginação.

Os tacos gourmet são um exemplo de como um clássico pode ser reinventado. Longe das versões básicas, aqui eles aparecem com recheios elaborados, como peixe fresco, camarão picante ou cogumelos marinados. A apresentação é impecável, com tortilhas coloridas, molhos vibrantes e ingredientes frescos que saltam aos olhos. Eles capturam a essência da culinária local com um toque de sofisticação.

Refletindo um movimento global, as opções veganas e vegetarianas ganharam um espaço de destaque. O festival oferece muito mais do que saladas. É possível encontrar desde hambúrgueres à base de plantas que imitam perfeitamente a carne até nachos carregados com queijo vegano e "chorizo" de soja. Esses pratos provam que a comida sem ingredientes de origem animal pode ser saborosa, criativa e muito fotogênica.

No quesito sobremesas, a regra é o exagero. Milkshakes monumentais cobertos com donuts, fatias de bolo e chantilly são comuns. Outra febre são os sorvetes artesanais servidos em cones coloridos ou os churros recheados com coberturas inusitadas. São doces pensados para viralizar, com cores, texturas e formatos que parecem ter saído de um sonho.

Para se refrescar no calor do deserto, as bebidas também se transformam em acessórios. As limonadas gigantes, servidas em copos enormes com pedaços de frutas frescas, como morango e melancia, são onipresentes. Além de hidratar, elas compõem o look do festival e se tornaram um item obrigatório para qualquer frequentador que queira entrar no clima e, claro, garantir um ótimo clique para as redes sociais.