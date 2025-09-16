Além do Coachella: conheça os 5 maiores festivais de música do mundo

A especulação em torno do Coachella 2026 já movimenta a internet, com fãs debatendo possíveis atrações principais como Sabrina Carpenter e Karol G. O evento anual, realizado no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, se consolidou como uma referência global de música, moda e comportamento, ditando tendências a cada edição.

Para quem ama a energia de shows ao vivo, no entanto, o mundo oferece experiências tão grandiosas quanto, e muitas vezes até maiores. Longe da Califórnia, outros festivais construíram um status lendário, atraindo milhões de pessoas com suas histórias, estruturas impressionantes e line-ups que reúnem os maiores nomes da indústria musical.

Se você busca novos horizontes sonoros, vale a pena conhecer outros gigantes que transformam cidades e campos em verdadeiros templos da música.

Glastonbury

WireImage

Realizado em Somerset, na Inglaterra, o Glastonbury é muito mais do que um festival de música. É um evento de artes cênicas que ocupa uma área gigantesca, equivalente a mais de 500 campos de futebol. Sua primeira edição aconteceu em 1970 e, desde então, ele se tornou um ícone da cultura britânica e mundial.

A experiência é conhecida tanto pela diversidade de atrações quanto pela famosa lama que frequentemente toma conta do local. O Palco Pirâmide é um dos cenários mais reconhecidos da música global, tendo recebido apresentações históricas de artistas como David Bowie e Paul McCartney.

Com um público que ultrapassa 200 mil pessoas, o festival é praticamente uma cidade temporária. Além dos palcos principais, existem dezenas de áreas menores, com circo, teatro, debates políticos e cinema, refletindo seu forte engajamento com causas sociais e ambientais.

Seu line-up é um dos mais ecléticos do mundo, misturando lendas do rock, estrelas do pop, gigantes do rap e novos talentos da cena alternativa. Conseguir um ingresso é uma tarefa difícil, pois eles se esgotam em poucos minutos, o que reforça seu status de evento imperdível.

Lollapalooza

Reprodução/Lollapalooza/Instagram

O Lollapalooza nasceu nos anos 1990 como um festival itinerante, sendo o símbolo da explosão do rock alternativo nos Estados Unidos. Criado por Perry Farrell, vocalista da banda Jane’s Addiction, o evento se estabeleceu em Chicago em 2005 e, a partir daí, iniciou sua expansão global.

Hoje, o festival possui edições em vários países, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Alemanha e Suécia, tornando-se uma das marcas mais fortes do entretenimento. Sua principal característica é a integração com o ambiente urbano, acontecendo em grandes parques no coração das cidades.

A edição de Chicago, a principal delas, reúne cerca de 400 mil pessoas ao longo de quatro dias. A estrutura conta com múltiplos palcos que abrigam uma mistura de gêneros musicais, indo do pop ao heavy metal, passando pelo hip-hop e pela música eletrônica.

O Lollapalooza ajudou a moldar o formato dos festivais modernos, com foco na experiência do público, oferecendo gastronomia variada, espaços de arte e ativações de marcas. Sua capacidade de se adaptar aos gostos locais em cada país onde é realizado é um dos segredos de seu sucesso duradouro.

Rock in Rio

Rita Seixas (@ritasxs)

Poucos festivais têm o impacto cultural e histórico do Rock in Rio. A primeira edição, em 1985, foi um marco para o Brasil, que vivia a transição para a democracia. O evento colocou o país na rota dos grandes shows internacionais e reuniu mais de 1,3 milhão de pessoas na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Desde então, o festival cresceu e se tornou um produto de exportação, com edições realizadas em Lisboa, Madri e Las Vegas. Sua estrutura é uma de suas marcas registradas, com palcos monumentais, roda-gigante, tirolesa e uma queima de fogos de artifício que se tornou tradição.

Em suas edições mais recentes no Brasil, o evento atrai cerca de 700 mil pessoas durante os sete dias de programação. O line-up sempre mescla grandes nomes internacionais do rock e do pop com os principais artistas da música brasileira, garantindo uma diversidade que agrada a diferentes públicos.

O Rock in Rio não é apenas sobre música, mas sobre a criação de uma experiência memorável. A “Cidade do Rock” é planejada para oferecer conforto e entretenimento contínuo, reforçando a imagem de um dos eventos mais bem organizados e poderosos do circuito global.

Tomorrowland

Tomorrowland/Divulgação

Para os fãs de música eletrônica, o Tomorrowland é o destino final. Realizado na cidade de Boom, na Bélgica, este festival é o maior e mais famoso do gênero no mundo. O que o diferencia é sua produção visual e temática, que transforma o local em um verdadeiro conto de fadas.

A cada ano, o evento adota um tema diferente, que se reflete na cenografia detalhada dos palcos, nas fantasias dos artistas e na própria narrativa do festival. O palco principal, em particular, é uma obra de arte gigantesca, com efeitos visuais, pirotecnia e fontes de água que criam um espetáculo inesquecível.

O Tomorrowland atrai mais de 400 mil pessoas de quase todos os países do mundo, o que o torna um dos encontros mais multiculturais do planeta. Os ingressos são extremamente disputados e se esgotam em questão de minutos, um fenômeno que ocorre ano após ano.

O line-up reúne todos os principais DJs e produtores da cena eletrônica global, distribuídos por mais de uma dezena de palcos. O festival estabeleceu um novo padrão para eventos de música, onde a imersão e a experiência sensorial são tão importantes quanto as próprias atrações musicais.

Summerfest

Reprodução TripAdvisor

Embora menos conhecido no Brasil, o Summerfest detém o título no Guinness World Records de “Maior Festival de Música do Mundo”. O evento acontece em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, e sua principal característica é a duração: são três fins de semana de shows contínuos.

Fundado em 1968, o festival se destaca pela incrível quantidade e variedade de sua programação. São mais de 800 artistas e mil apresentações em 12 palcos diferentes, cobrindo praticamente todos os gêneros musicais imagináveis, do rock à música country, do pop ao R&B.

O público anual costuma variar entre 400 mil e 800 mil pessoas, dependendo da edição. A estrutura é montada às margens do Lago Michigan, proporcionando um cenário único para os shows. Um de seus grandes atrativos é o preço dos ingressos, consideravelmente mais acessível que o de outros grandes festivais.

O Summerfest oferece uma combinação de grandes estrelas internacionais em seu anfiteatro principal e centenas de artistas locais e em ascensão nos palcos menores. Essa fórmula garante uma experiência musical vasta e democrática, consolidando-o como um verdadeiro gigante do entretenimento ao vivo.