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Michelle e a cereja no bolo para tentar ampliar a bancada do PL na Câmara

Famosa confeiteira, Maria Amélia lançará a pré-candidatura durante evento que promete reunir lideranças de direita no Distrito Federal

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
17/05/2026 00:31

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Michelle e a cereja no bolo para tentar ampliar a bancada do PL na Câmara
Michelle e a cereja no bolo para tentar ampliar a bancada do PL na Câmara crédito: Platobr Politica

Uma das confeiteiras mais conhecidas de Brasília, a empresária Maria Amélia vai oficializar a pré-candidatura a deputada federal pelo PL do Distrito Federal. O evento está marcado para a próxima terça-feira, 19, às 19 horas, em um dos espaços de festas mais badalados da capital.

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Além de Bia Kicis, presidente do PL do DF, a festa tem na lista de confirmações políticos, amigos e vários apoiadores. A cereja do bolo, contudo, é outra: a presença de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama é tratada como madrinha da doceira no universo político. 

Bem-sucedida no campo empresarial, Maria Amélia terá na campanha o apoio da esposa de Jair Bolsonaro em pautas favoráveis ao empreendedorismo e que incentivam maior participação das mulheres na vida pública.

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Dirigente local do PL Mulher, a famosa quituteira do clã bolsonarista não pretende abrir mão de um ingrediente na nova fase: a defesa da tradicional família brasileira, apontada como um fermento quase infalível nas receitas capazes de adoçar o paladar do eleitorado de direita.

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