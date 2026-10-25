Veja votos de Flávio e Lula em países onde 2º turno já começou
Nova Zelândia e Coreia do Sul iniciaram as votações. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior
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As votações de segundo turno das eleições 2026 já começaram para os brasileiros que moram no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no segundo turno em 186 cidades em mais de 100 países.
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Ao longo do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza os boletins de urna, antecipando os números da apuração.
Até às 5h40 no horário de Brasília, Lula havia vencido Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, únicos dois países que tiveram dados dos boletins de urnas divulgados pelo TSE até o momento.
O resultado consolidado, porém, só será divulgado após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação termina no Brasil.
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Nova Zelândia
Lula: 418 votos (80,54%);
Flávio: 101 votos (19,46%).
Coreia do Sul
Lula: 148 votos (64,35%);
Flávio: 82 votos (35,65%).
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Matéria em atualização*