Veja votos de Flávio e Lula em países onde 2º turno já começou

As votações de segundo turno das eleições 2026 já começaram para os brasileiros que moram no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no segundo turno em 186 cidades em mais de 100 países.

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Ao longo do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza os boletins de urna, antecipando os números da apuração.

Até às 5h40 no horário de Brasília, Lula havia vencido Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, únicos dois países que tiveram dados dos boletins de urnas divulgados pelo TSE até o momento.

O resultado consolidado, porém, só será divulgado após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação termina no Brasil.

Nova Zelândia

Lula: 418 votos (80,54%);

Flávio: 101 votos (19,46%).

Coreia do Sul

Lula: 148 votos (64,35%);

Flávio: 82 votos (35,65%).

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Matéria em atualização*