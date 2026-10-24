Vídeo: homem negro aparece acorrentado em ato de apoio a Flávio Bolsonaro

Um homem negro foi filmado sendo conduzido por outro manifestante por meio de uma corrente durante um ato de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, na tarde deste sábado (24/10), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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Nas imagens, o homem aparece com adesivos e inscrições relacionados ao Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto o outro manifestante grita ofensas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Veja:

O vídeo foi registrado pelo jornalista francês Raphaël Bernard durante a dispersão da manifestação, realizada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo (25). As imagens foram divulgadas nas redes sociais e repercutiram na internet.

Na gravação, o homem que segura a corrente profere frases ofensivas contra Lula. O outro aparece com referências ao PT e segura um tridente. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos dois homens ou sobre eventuais providências das autoridades em relação ao caso.

Ato de apoio a Flávio Bolsonaro

A manifestação na Barra da Tijuca marcou o encerramento da campanha de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. O evento reuniu apoiadores do candidato, que percorreram trechos da orla e participaram de uma mobilização na Praça do Ó.

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Flávio esteve acompanhado de aliados políticos, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL). A mobilização foi marcada por manifestações contrárias ao PT e ao presidente Lula.