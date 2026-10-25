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'NÃO VAMOS DEIXAR PASSAR'

Deputados denunciam racismo e intolerância religiosa em atos pró-Flávio

Anielle Franco afirmou que acionará o Ministério da Igualdade Social para averiguar os casos registrados nesse sábado (24/10)

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
25/10/2026 07:51

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Imagens de atos bolsonaristas repercutem nas redes
Imagens de atos bolsonaristas repercutem nas redes crédito: Reprodução redes sociais

A recém-eleita deputada federal Anielle Franco (PT) comentou, nesse sábado (24/10), sobre imagens de atos pró-Flávio Bolsonaro que repercutiram no último dia de campanha eleitoral antes do segundo turno. A parlamentar aponta casos de racismo e intolerância religiosa nas manifestações. "Vou procurar o Ministério da Igualdade Racial para entender as medidas cabíveis. Não vamos deixar passar!", declarou.

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“Vamos que vamos pra cima para que imagens como aquela da Barra da Tijuca não aconteçam mais”, comentou sobre o episódio, durante a live promovida por Janones. “Já vou ligar para a ministra Rachel (Barros) para que ela acione imediatamente. Aquilo ali foi horrível, a gente não pode permitir racismo”.

O caso citado aconteceu na tarde deste sábado. Em imagens que circulam nas redes sociais, um homem branco vestido de verde amarelo aparece em uma manifestação segurando por uma corrente um homem negro vestido de vermelho, em referência ao Partido dos Trabalhadores (PT), que utiliza chifres. Em outro ato bolsonarista em Belo Horizonte, uma mulher rasgou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Guilherme Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, o deputado estadual de São Paulo Guilherme Cortez (PSOL), e o deputado federal Rogério Correia (PT) também foram às redes comentar os casos.

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"Mais um absurdo na manifestação do Flávio Bolsonaro", afirmou Boulos. Cortez ironizou a postura dos manifestantes: "Só gente de bem".

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"Ambos foram aplaudidos pelos seus pares e deverão ser agraciados por Flávio", afirmou Correia.

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