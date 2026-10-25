Flávio Bolsonaro e Lula votam no segundo turno das eleições 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) votaram na manhã deste domingo (25/10), no segundo turno das eleições presidenciais. Lula foi às urnas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, enquanto Flávio votou em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

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Os dois candidatos falaram com a imprensa e comentaram a disputa pelo Palácio do Planalto.

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Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro compareceu à Escola Municipal Barão Homem de Mello por volta das 8h20. O senador esteve acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de Douglas Ruas (PL), governador eleito do Rio de Janeiro.

Na saída, Flávio defendeu uma mudança no comando do país e pediu que os eleitores comparecessem às urnas. “Eu acho que chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim no 1º turno, que seja no 2º”, declarou.

O candidato também criticou o cenário econômico e a segurança pública. Segundo ele, os brasileiros enfrentam dificuldades financeiras, endividamento e medo da violência. O senador afirmou ter apresentado propostas para reestruturar as contas públicas e auxiliar pessoas endividadas.

Flávio ainda fez um apelo contra a abstenção. “Faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, que o Brasil vai mudar e vai vencer”, disse.

Aos 45 anos, Flávio é formado em Direito e ocupa uma cadeira no Senado Federal pelo Rio de Janeiro desde 2019, após ser eleito em 2018 com mais de 4 milhões de votos. Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi escolhido para representar o campo bolsonarista na disputa presidencial de 2026.

Lula vota em São Bernardo do Campo

Lula votou na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, município onde construiu parte de sua trajetória política e sindical. O presidente esteve acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de aliados políticos, entre eles Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Alexandre Padilha (PT).

Antes de votar, Lula conversou com a imprensa e agradeceu aos eleitores pelas manifestações de apoio recebidas durante a campanha. Aos 80 anos, afirmou que nunca havia presenciado um segundo turno como o atual, apesar de acompanhar as disputas presidenciais desde 1989.

“Eu estou com 80 anos, participo da vida política há 50, participei das Diretas e, de 1989 pra cá, eu participei de todas as campanhas presidenciais. Eu, sinceramente, nunca vi o que vi nesse segundo turno”, declarou.

Após votar, o presidente posou para fotos segurando uma bandeira do Brasil. A campanha petista deve acompanhar a apuração dos votos no Hotel InterContinental, na capital paulista.

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Lula chegou à Presidência pela primeira vez em 2003 e governou o país até 2010. Depois de retornar ao cargo em janeiro de 2023, disputa a reeleição para permanecer por mais quatro anos no Palácio do Planalto.



