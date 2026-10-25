TSE registra 1,15 milhão de consultas a locais de votação no 2º turno

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o primeiro balanço do segundo turno das eleições neste domingo (25/10), com dados sobre os serviços digitais utilizados pelos eleitores antes da abertura das urnas. Até as 7h, o sistema registrou 163 mil emissões de títulos eleitorais pelo aplicativo e-Título e mais de 103 mil justificativas eleitorais.

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O levantamento também mostra a procura por informações para o dia da votação. Foram realizadas cerca de 1,15 milhão de consultas aos locais de votação, enquanto mais de 1,17 milhão de notificações foram enviadas a eleitores que tiveram alguma alteração no local onde votam.

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Orientações ao eleitor para o dia da votação

A votação em todo o território nacional ocorre entre 08:00 e 17:00, adotando rigorosamente o horário de Brasília. O fluxo de entrada nas seções se encerra às 17:00. Após esse horário, apenas os cidadãos que já estiverem aguardando na fila têm permissão garantida para votar.

Para ter acesso à urna, cada pessoa precisa obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto. São aceitos para identificação eleitoral:

O regulamento determina ainda uma proibição estrita para o momento do voto. É expressamente proibido o uso de celulares e quaisquer aparelhos eletrônicos dentro da cabine de votação.