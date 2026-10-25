Assine
overlay
Início Política
VOTAÇÃO

TSE registra 1,15 milhão de consultas a locais de votação no 2º turno

Balanço divulgado às 7h deste domingo também aponta 103 mil justificativas eleitorais e mais de 1,17 milhão de notificações sobre mudanças nos locais de votação

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/10/2026 09:40

compartilhe

×
TSE registra 1,15 milhão de consultas a locais de votação no 2º turno
Eleitora registra voto em urna eletrônica, seguindo as orientações do Tribunal Superior Eleitoral para o dia da votação crédito: TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o primeiro balanço do segundo turno das eleições neste domingo (25/10), com dados sobre os serviços digitais utilizados pelos eleitores antes da abertura das urnas. Até as 7h, o sistema registrou 163 mil emissões de títulos eleitorais pelo aplicativo e-Título e mais de 103 mil justificativas eleitorais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento também mostra a procura por informações para o dia da votação. Foram realizadas cerca de 1,15 milhão de consultas aos locais de votação, enquanto mais de 1,17 milhão de notificações foram enviadas a eleitores que tiveram alguma alteração no local onde votam.

Leia Mais

Orientações ao eleitor para o dia da votação

A votação em todo o território nacional ocorre entre 08:00 e 17:00, adotando rigorosamente o horário de Brasília. O fluxo de entrada nas seções se encerra às 17:00. Após esse horário, apenas os cidadãos que já estiverem aguardando na fila têm permissão garantida para votar.

Leia Mais

Para ter acesso à urna, cada pessoa precisa obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto. São aceitos para identificação eleitoral:

O regulamento determina ainda uma proibição estrita para o momento do voto. É expressamente proibido o uso de celulares e quaisquer aparelhos eletrônicos dentro da cabine de votação.

Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay