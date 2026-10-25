Nikolas sobre resultado das eleições: "Agora está em suas mãos, Senhor"
Nas redes sociais, parlamentar afirmou ter feito tudo o que podia e publicou homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro antes da votação
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou mensagens nas redes sociais nesse sábado (24/10), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, em que demonstrou expectativa pelo resultado da disputa e fez referência religiosa ao desfecho da votação.
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“Fiz tudo que pude. Agora está em suas mãos, Senhor”, escreveu no X, junto a uma foto em uma manifestação de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.
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Fiz tudo que pude.— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 24, 2026
Agora está em suas mãos, Senhor. https://t.co/19qi1HCGLq
Em outra publicação, Nikolas compartilhou uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro e declarou apoio ao legado político dele. “Faremos justiça amanhã, presidente. Obrigado por ter criado um Brasil antes e depois de você”, escreveu.
Faremos justiça amanhã, presidente. Obrigado por ter criado um Brasil antes e depois de você. https://t.co/R7yUcUAExX— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 25, 2026
Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista que buscou impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022. A condenação tornou-se definitiva em novembro daquele ano, quando foi determinado o início do cumprimento da pena. O ex-presidente está em prisão domiciliar humanitária por decisão do STF.
Nikolas participou de atos em Belo Horizonte e no Rio
No último dia de campanha, Nikolas participou de manifestações de apoio a Flávio Bolsonaro em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Na capital mineira, o deputado esteve ao lado de Cleitinho Azevedo (Republicanos), governador eleito de Minas Gerais, durante um ato que reuniu apoiadores na região Centro-Sul.
Flávio chegou à Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, por volta das 11h40 de sábado. Em seguida, percorreu o trajeto até a Praça da Liberdade em cima de um trio elétrico, pela Avenida Brasil, acompanhado por uma motocarreata de apoiadores.
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Durante a manifestação, Cleitinho foi ovacionado pelo público e puxou o coro “Volta, Bolsonaro”, em referência ao ex-presidente, que está inelegível.
Depois do ato em Belo Horizonte, Flávio participou de uma mobilização na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, para encerrar a campanha presidencial. Nikolas também esteve presente, ao lado do governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL).
Os atos reuniram outras lideranças políticas que apoiam Flávio Bolsonaro. Em Belo Horizonte, estiveram presentes o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP); Flávio Roscoe, candidato derrotado do PL ao governo de Minas Gerais; e os senadores eleitos Guilherme Derrite (PL-SP) e Domingos Sávio (PL-MG).
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O ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), que também disputou a Presidência da República e foi derrotado por Flávio, participou da mobilização.