Ana Elisa (PT) vota e demonstra preocupação caso Flávio Bolsonaro vença

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) votou por volta das 9h deste domingo (25/10), na Escola Estadual Antônio Olímpio, no Bairro Espírito Santo, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Ela chegou ao local acompanhada do irmão, Alexandre Estêvão, e vestia uma camiseta preta com os dizeres “Enem, Sisu, Prouni e Fies”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após a votação, Ana Elisa comentou a atuação da esquerda durante a campanha eleitoral e a disputa pela Presidência da República. “Acredito que intensificamos muito o nosso trabalho. Nós, de esquerda, falhamos em não nos comunicar com a sociedade, o que culminou no resultado do primeiro turno, mas acredito que fizemos um excelente trabalho no segundo turno e as pessoas viram o que fizemos”, afirmou.

A deputada eleita também declarou respeitar o resultado das urnas e demonstrou preocupação com uma possível concentração de poder caso Flávio Bolsonaro vença a eleição presidencial.

“É muito difícil dar o poder para apenas uma pessoa. Se Flávio for eleito, já tendo grande parte da Câmara e do Senado, além de poder indicar quatro ministros para o STF, praticamente teremos um poder moderador, concentração de poder. Mas tenho fé que, se ele for eleito, espero que ele mantenha o Estado Democrático de Direito, liberdade de ir e vir e a democracia”, disse.

Quem é Ana Elisa?

Natural de Divinópolis, Ana Elisa Santos Silva tem 21 anos, é estudante de Direito e ganhou projeção nacional com a produção de conteúdo político nas redes sociais. Durante a campanha eleitoral de 2026, acumulava cerca de 1,9 milhão de seguidores no Instagram.

Antes de ingressar no Partido dos Trabalhadores (PT), a influenciadora teve passagem pelo Partido Verde (PV). Em 2026, foi lançada candidata a deputada federal por Minas Gerais pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Ana Elisa foi eleita com 524.219 votos, o equivalente a 4,57% dos votos válidos em Minas Gerais. Ela foi a segunda candidata mais votada para a Câmara dos Deputados no estado, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), e se tornou a mulher mais jovem eleita deputada federal por Minas Gerais, aos 21 anos, conforme os dados apresentados sobre o pleito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a campanha, defendeu o fim da escala de trabalho 6x1, o fortalecimento da educação pública e pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores e ao desenvolvimento social de Minas Gerais.