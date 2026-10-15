Lula diz que vai pegar celular de Janja emprestado para entrar em canal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não tem dinheiro para comprar um celular e que pretende pegar o aparelho da primeira-dama, Janja da Silva, emprestado para participar do canal “Exército de Lula”, no WhatsApp. A declaração foi feita em tom de brincadeira em vídeo divulgado nesta quinta-feira (15/10) pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), administrador da comunidade.

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“Não, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, eu vou pegar o da Janja emprestado e vou entrar”, afirmou Lula.

A participação do presidente no canal foi condicionada ao alcance de 5 milhões de inscritos. A comunidade reúne atualmente 4,4 milhões de seguidores.

Em uma gravação publicada em 7 de outubro, Janones havia dito que Lula compraria um celular e passaria a interagir diretamente com os participantes caso a meta fosse atingida. Na declaração divulgada nesta quinta, o presidente afirmou que recorreria ao aparelho da primeira-dama.

O canal “Exército de Lula” voltou a funcionar na noite de quarta-feira (14), após decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. O magistrado dispensou o prazo de 48 horas que havia determinado para a retomada e ordenou que o WhatsApp restabelecesse integralmente a comunidade, permitindo novas publicações e a entrada de seguidores.

O grupo havia sido suspenso na terça-feira (13/10), em meio a decisões divergentes no TSE. Em 11 de outubro, Nunes Marques determinou a suspensão do canal, mas a medida foi derrubada pelo corregedor da Corte, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

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Em 13 de outubro, Nunes Marques voltou a ordenar a suspensão, sob o argumento de que a falta de comunicação formal do endereço do canal à Justiça Eleitoral justificava a medida. A comunidade foi liberada após a campanha de Lula regularizar o registro perante a Justiça Eleitoral.