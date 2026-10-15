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EXÉRCITO DO LULA

Lula diz que vai pegar celular de Janja emprestado para entrar em canal

Em tom de brincadeira, presidente também afirmou que não teria dinheiro para comprar um aparelho

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
15/10/2026 19:20

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Lula
Lula crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não tem dinheiro para comprar um celular e que pretende pegar o aparelho da primeira-dama, Janja da Silva, emprestado para participar do canal “Exército de Lula”, no WhatsApp. A declaração foi feita em tom de brincadeira em vídeo divulgado nesta quinta-feira (15/10) pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), administrador da comunidade.

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“Não, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, eu vou pegar o da Janja emprestado e vou entrar”, afirmou Lula.

A participação do presidente no canal foi condicionada ao alcance de 5 milhões de inscritos. A comunidade reúne atualmente 4,4 milhões de seguidores.

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Em uma gravação publicada em 7 de outubro, Janones havia dito que Lula compraria um celular e passaria a interagir diretamente com os participantes caso a meta fosse atingida. Na declaração divulgada nesta quinta, o presidente afirmou que recorreria ao aparelho da primeira-dama.

O canal “Exército de Lula” voltou a funcionar na noite de quarta-feira (14), após decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. O magistrado dispensou o prazo de 48 horas que havia determinado para a retomada e ordenou que o WhatsApp restabelecesse integralmente a comunidade, permitindo novas publicações e a entrada de seguidores.

O grupo havia sido suspenso na terça-feira (13/10), em meio a decisões divergentes no TSE. Em 11 de outubro, Nunes Marques determinou a suspensão do canal, mas a medida foi derrubada pelo corregedor da Corte, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

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Em 13 de outubro, Nunes Marques voltou a ordenar a suspensão, sob o argumento de que a falta de comunicação formal do endereço do canal à Justiça Eleitoral justificava a medida. A comunidade foi liberada após a campanha de Lula regularizar o registro perante a Justiça Eleitoral.

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