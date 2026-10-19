‘Cara de velório’ de Janja após o debate da Band irrita petistas

De novo, ninguém vai admitir publicamente, mas novas críticas a Janja passaram a circular entre petistas nos bastidores desde o fim do debate da Band, na noite deste domingo, 18.

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Aliados dizem que, em hipótese alguma, ela poderia ter ficado ao lado de Lula na entrevista à emissora, logo após o programa, com “aquela cara de velório” e sem esconder o “aborrecimento”.

A postura está sendo considerada “mais uma prova de que ela não entende de política”.

“Não coloca isso no meu nome, porque vão dizer que sou machista e misógino”, pediu o parlamentar do PT.

Durante o debate, Janja chegou a ser advertida por funcionários da Band.

Do lado reservado aos apoiadores de Lula, foi a primeira-dama quem comandou as palmas e as vaias na plateia.

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Assim como Janja, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, também perdeu a paciência diversas vezes com Flávio Bolsonaro e cobrou mais firmeza da Band na condução do debate.