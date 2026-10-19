Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Cara de velório’ de Janja após o debate da Band irrita petistas

Aliados avaliam, sob reserva, que reação da primeira-dama quando o programa acabou é sinal da falta de traguejo político

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/10/2026 12:13

compartilhe

×
‘Cara de velório’ de Janja após o debate da Band irrita petistas
‘Cara de velório’ de Janja após o debate da Band irrita petistas crédito: Foto: Reprodução/Band

De novo, ninguém vai admitir publicamente, mas novas críticas a Janja passaram a circular entre petistas nos bastidores desde o fim do debate da Band, na noite deste domingo, 18.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Aliados dizem que, em hipótese alguma, ela poderia ter ficado ao lado de Lula na entrevista à emissora, logo após o programa, com “aquela cara de velório” e sem esconder o “aborrecimento”.

A postura está sendo considerada “mais uma prova de que ela não entende de política”.

“Não coloca isso no meu nome, porque vão dizer que sou machista e misógino”, pediu o parlamentar do PT.

Durante o debate, Janja chegou a ser advertida por funcionários da Band.

Do lado reservado aos apoiadores de Lula, foi a primeira-dama quem comandou as palmas e as vaias na plateia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como Janja, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, também perdeu a paciência diversas vezes com Flávio Bolsonaro e cobrou mais firmeza da Band na condução do debate.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay