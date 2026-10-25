Lula critica falta de transporte e PT pede para estender horário de votação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, neste domingo (25/10), possíveis tentativas de dificultar o acesso de eleitores às urnas por meio da redução da frota de ônibus em cidades brasileiras. Durante uma coletiva sobre os problemas no transporte no dia do segundo turno das eleições de 2026, Lula pediu providências à Justiça Eleitoral e defendeu a adoção de medidas para assegurar que os eleitores prejudicados tenham tempo de votar.

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"Desta vez está acontecendo uma coisa abominável", declarou Lula. Ao comentar a situação na capital paulista, afirmou que quase 40% dos ônibus teriam sido retirados de circulação. O presidente também mencionou problemas na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, na Paraíba e em outros locais.

O presidente citou ocorrências em São Paulo, Salvador e outras cidades e afirmou que a retirada de veículos de circulação poderia comprometer o comparecimento às seções eleitorais. Segundo ele, a situação exige uma resposta das autoridades para impedir que dificuldades de deslocamento interfiram no resultado da votação.

"Vocês sabem que eu já disputei muitas eleições. Eu nunca reclamei de nada em eleição. Perdia ou ganhava, eu me aquietava e me preparava para a próxima. Mas, desta vez, está acontecendo uma coisa abominável", desabafa.

Lula pediu que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, e os demais integrantes da Justiça Eleitoral atuem para garantir o direito ao voto. Na transcrição fornecida da coletiva, os nomes das autoridades aparecem com inconsistências; por isso, a identificação dos destinatários do pedido deve ser confirmada antes da publicação. O PT entrou com um pedido no TSE para estender o horário de votação.

“Eu quero avisar que algumas coisas devem ser feitas. Primeiro, é garantir que os eleitores que foram prejudicados por atraso de ônibus, por retirada de ônibus, tenham a chance de votar”, afirmou.

O presidente também criticou gestores públicos e empresários que, segundo ele, poderiam estar contribuindo para dificultar o deslocamento dos eleitores. Lula defendeu que ninguém desista de votar em razão dos problemas no transporte e disse que eventuais responsabilidades devem ser apuradas após a eleição.

Justiça determina frota integral em Salvador

Na Bahia, as denúncias de redução da oferta de ônibus levaram o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) a determinar o restabelecimento imediato de 100% da frota de Salvador, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros. A decisão foi tomada após uma representação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que apontou redução de veículos durante a votação.

O caso também mobilizou o Procon-BA, que identificou ônibus parados em garagens, apesar de estarem aptos a circular. A prefeitura atribuiu parte dos problemas a um impasse relacionado à presença de adesivos de propaganda eleitoral nos veículos. A suspeita de que a redução do serviço tenha prejudicado eleitores deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

Campanha cobra explicações em São Paulo

Na capital paulista, a coligação que apoia Lula também acionou a Justiça Eleitoral. A campanha afirmou que a cidade operava com cerca de 60% da frota de ônibus, apesar de uma decisão judicial determinar a disponibilização de 100% dos veículos previstos para o dia da votação.

A determinação foi expedida no sábado (24/10), com base nas regras eleitorais que exigem oferta de transporte coletivo urbano em frequência compatível com a dos dias úteis. O descumprimento pode resultar em multa ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao presidente da SPTrans. A prefeitura afirmou que cumpriria a ordem, embora tenha apontado dificuldades para adaptar a operação em prazo curto.

Denúncias sobre voos também foram investigadas

Além do transporte rodoviário, publicações nas redes sociais levantaram suspeitas sobre supostos cancelamentos em massa de voos que levariam eleitores do Rio Grande do Sul para o Nordeste. A companhia aérea Gol negou a ocorrência de cancelamentos generalizados e informou que um voo entre Porto Alegre e Salvador, previsto para sábado (24/10), foi cancelado após a identificação de um problema técnico na aeronave.

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Segundo a empresa, os passageiros foram reacomodados e um voo extra foi organizado. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou o cancelamento e declarou que não havia anormalidades no fluxo aéreo brasileiro.