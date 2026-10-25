Domingos Sávio vota, critica STF e aponta segurança como prioridade

O deputado federal e senador eleito por Minas Gerais, Domingos Sávio (PL), votou no início da tarde deste domingo (25/10), em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Favorável à eleição de Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República, ele defendeu mudanças no país e citou a segurança pública entre as principais preocupações.

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“Eu acho que o melhor para o Brasil é a gente eleger Flávio Bolsonaro, para a gente fazer as mudanças. O país precisa de mudança. Se as coisas estivessem maravilhosas, a segurança pública estivesse bem... mas chegamos a níveis assustadores, o crime organizado está tomando conta do país, a violência no dia a dia, o roubo de celular, o feminicídio. Há coisas que a gente não pode nunca aceitar como normal. Tem que mudar, não há outro caminho, e estou pedindo a Deus que nos liberte de tanta mentira hoje elegendo o Flávio”, afirmou.

Senador eleito defende mudanças no STF

Durante a entrevista, Domingos Sávio também criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e defendeu a responsabilização de integrantes da Corte. Ele mencionou decisões judiciais relacionadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

“Alexandre de Moraes, para mim, já tem provas suficientes de que é um criminoso. Como é que você pode ter como juiz da Suprema Corte do Brasil um criminoso e passar pano nisso?”, declarou.

Quase cinco milhões de votos em Minas

Eleito senador em 4 de outubro, Domingos Sávio recebeu 4.968.829 votos, o equivalente a 24,21% dos votos válidos, e foi o candidato mais votado para o cargo em Minas Gerais. Ao comentar o resultado, atribuiu a votação à trajetória política construída ao longo de mais de três décadas.

“Alguns perguntam como eu cheguei a quase 5 milhões de votos, mas isso não foi do dia para noite. Foram mais de 30 anos para reunir essa votação. Divinópolis foi o início disso tudo, mas, depois, eu cheguei ao estado todo com muito trabalho, coerência”, disse.

O senador eleito também citou o apoio de eleitores ligados ao setor rural como parte da trajetória que contribuiu para o resultado nas urnas.

“Eu sabia que na reta final essa sementinha que eu fui plantando ao longo de uma vida foi frutificando. Isso é o eleitor silencioso, o pessoal dos sindicatos rurais, que reconhece o meu trabalho”, completou.

Quem é Domingos Sávio?

Domingos Sávio Campos Resende é médico-veterinário e político do Partido Liberal (PL). Natural de São Tiago, em Minas Gerais, construiu sua trajetória política na região Centro-Oeste do estado, especialmente em Divinópolis.

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Foi vereador e prefeito do município, deputado estadual e deputado federal, cargo que exerce desde 2011. Em 2026, foi eleito senador por Minas Gerais, com mandato previsto para começar em 2027.