Lohanna França vota em Divinópolis, faz o 'L' e declara confiança em Lula

A deputada federal eleita Lohanna França (PV) votou na manhã deste domingo (25/10), na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Ela chegou acompanhada do marido, Flávio Zica, e fez o gesto de “L” com a mão em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Antes de votar, Lohanna brincou com os mesários ao dizer que era ela mesma, e não um clone, após a identificação por impressão digital demorar a funcionar.

A parlamentar declarou confiança em uma vitória de Lula e afirmou que vê mobilização de eleitores para o segundo turno.

“Expectativa total na virada do presidente Lula, confiança no povo brasileiro, nos vídeos das pessoas saindo de suas casas, voltando para as cidades natais para poder votar. Então, colocamos nas mãos de Deus, mas tenho certeza de que a população brasileira está mobilizada, e eu tenho confiança. Vim depositar meu voto na urna e minha confiança no Lula para o quarto mandato”, afirmou.

Lohanna comenta composição do Congresso

Lohanna também comentou a composição do Congresso Nacional após as eleições legislativas. Na avaliação dela, o resultado amplia a bancada progressista, enquanto partidos de centro e centro-direita perderam espaço para a extrema direita.

“A bancada do campo progressista também foi ampliada, o centro e centro-direita diminuíram, a extrema direita engoliu essas cadeiras. Isso deixa um recado a essas pessoas que se identificam com o centro-direita: elas precisam desgarrar do bolsonarismo, pois estão sendo engolidas por esse discurso”, declarou.

Deputada cita investimentos em Divinópolis

A deputada eleita também mencionou investimentos e ações que, segundo ela, foram conquistados para Divinópolis durante os quatro anos de governo Lula. Lohanna criticou ainda ofensas direcionadas ao presidente em razão da ausência de um dos dedos da mão esquerda.

“Durante os quatro anos de Lula na Presidência, cobramos investimentos e apoio para Divinópolis e conquistamos alguns deles. Vi pessoas ofendendo o presidente Lula por ter nove dedos. Foram os nove dedos dele que abriram a nossa universidade, tantas Emeis, tantos postos de saúde e tantas conquistas. Não percamos a humanidade e o respeito ao próximo”, afirmou.

Quem é Lohanna França?

Lohanna França é professora, bioquímica e política filiada ao Partido Verde (PV). Nascida em 31 de janeiro de 1995, em Vila Velha (ES), construiu sua trajetória política em Divinópolis, onde foi eleita vereadora em 2020.

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Em 2022, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com mais de 67 mil votos. Nas eleições de 2026, foi eleita deputada federal por Minas Gerais, com mais de 108 mil votos, e assumirá o mandato na Câmara dos Deputados em 2027.