Cleitinho faz gesto de apoio a Flávio Bolsonaro e pede união: 'Somos um só'

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), votou no final da manhã deste domingo (25/10), na Escola Estadual Martin Cyprien, em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas. Ele chegou sozinho ao local e posou para fotos fazendo o número 22 com os dedos, em referência ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), a quem declarou apoio.

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Após votar, Cleitinho afirmou que pretende concentrar sua atuação no governo de Minas Gerais e comentou a possibilidade de trabalhar em conjunto com o próximo presidente da República.

“Tive a oportunidade como governador, não adianta querer cuidar de uma casa [se referindo ao país] sem cuidar da minha [o governo de Minas]”, afirmou.

Cleitinho reúne eleitor petista e bolsonarista

Ao deixar o local de votação, Cleitinho saiu de braços dados com um eleitor de Lula (PT) e outro de Flávio Bolsonaro. O governador eleito usou o encontro para defender o fim dos conflitos políticos após a eleição.

“Estou com um petista e um bolsonarista. A partir de amanhã, tem que acabar essa cachorrada. Somos um só povo, tem que parar com essa briga. Tenho que governar para os dois, vou procurar o presidente que ganhar para fazer o melhor para nós”, declarou.

Cleitinho também citou a fé cristã ao defender a convivência entre pessoas com posições políticas diferentes.

“Isso precisa acabar porque Jesus Cristo pregou andar com todo mundo e amar ao próximo como a si mesmo”, disse.

Ao final, o governador eleito incentivou os dois eleitores a se abraçarem.

Quem é Cleitinho?

Cleitinho Azevedo, de 44 anos, é senador por Minas Gerais e foi eleito governador do estado no primeiro turno das eleições de 2026. Filiado ao Republicanos, recebeu cerca de 6,32 milhões de votos, o equivalente a 55,4% dos votos válidos.

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, ele ganhou projeção nas redes sociais antes de ingressar na política. Foi vereador no município, deputado estadual e chegou ao Senado em 2023. Agora, assumirá o governo de Minas em janeiro de 2027, sucedendo Mateus Simões.

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Durante a campanha ao governo, Cleitinho adotou um discurso de combate a privilégios políticos e redução de impostos. Após ser eleito, também defendeu a pacificação e afirmou que pretende governar para todos os mineiros, inclusive os que não votaram nele.