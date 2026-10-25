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ELEIÇÕES 2026

Moraes exalta o sistema eleitoral ao votar em SP: "É o melhor do mundo"

O ministro do STF chegou no Colégio Madre Alix, na cidade de São Paulo, por volta das 8h, na abertura da votação. "Hoje nós terminamos mais um ciclo eleitoral, com calma, tranquilidade e transparência", afirmou

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Caetano Yamamoto
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Caetano Yamamoto
Repórter
25/10/2026 13:12 - atualizado em 25/10/2026 13:13

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30/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. Sessão no STF. Na foto, Ministro Alexandre de Moraes.
30/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. Sessão no STF. Na foto, Ministro Alexandre de Moraes. crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chegou cedo para votar no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25/10). Moraes já estava no Colégio Madre Alix, em São Paulo, por volta das 8 horas. Após exercer seu voto, o magistrado falou brevemente com a imprensa e parabenizou a Justiça Eleitoral.

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“Hoje nós terminamos mais um ciclo eleitoral, quero novamente parabenizar a Justiça Eleitoral. É mais uma eleição com calma, tranquilidade e transparência, mostrando novamente que o sistema eleitoral do Brasil é o melhor do mundo”, disse. 

O ministro também elogiou a rapidez do sistema de votação: "Estamos começando agora às 8h, às 17h, nós terminamos e, rapidamente, o resultado sairá". Moraes aproveitou para dar os "parabéns a todos os eleitores e todas as eleitoras que estão aparecendo para deixar sua opinião, deixar seu voto, e decidir o futuro do país".

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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