Vereadora do PT agredida em briga entre carreatas deixa hospital

A vereadora Iara Pimentel (PT), de Montes Claros, no Norte de Minas, que ficou ferida durante um conflito entre apoiadores do presidente Luiz Inácio da Lula da Silva (PT) e do candidato Flávio Bolsonaro (PL), na noite de sábado (24/10), foi liberada pelo hospital no início da madrugada deste domingo (25/10) e passa bem. O vídeo da agressão à vereadora viralizou nas redes sociais.

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Na manhã deste domingo, quando ocorre a eleição do segundo turno da eleição presidencial, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 11ª Região de Polícia Militar, divulgou nota sobre no episódio em que a vereadora foi atingida, na qual afirma que atuou em uma ocorrência, “envolvendo participantes de manifestações de grupos distintos”, sem fazer menção partidária aos protagonistas” do episódio.

O fato ocorreu na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, conhecida como Avenida Sanitária, na Região Central da cidade. Na nota, a PM diz que houve “relatos de arremessos de objetos e agressões físicas”, sem detalhar qual foi o material que atingiu a vereadora. Ninguém foi preso.

Foi divulgado que Iara Pimentel teria sido atingida por “um tijolo”. No entanto, no boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao qual a reportagem teve acesso, não consta a informação. O registro policial relata que a vereadora sofreu um corte na região do supercílio e precisou e uma sutura com cinco pontos.

Na nota oficial distribuída para a imprensa, a Policia Militar informa que: “de acordo com o registro policial, o conflito teve início após o encontro de duas carreatas, ocasião em que houve relatos de arremesso de objetos e agressões físicas. Equipes da Polícia Militar atuaram na contenção do tumulto e no levantamento das informações sobre os fatos”.

De acordo com o comunicado da PM, a vereadora “relatou ter sido atingida por um objeto enquanto estava em um trio elétrico”. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros. De acordo com assessoria do hospital, Iara Pimentel, após ser atendida, submetido a exames e ter ficado em observação, recebeu alta à 0h25 deste domingo.

No boletim de ocorrência do episódio consta que uma vítima, de 31 anos, apoiador do candidato do PL, também encaminhado ao pronto atendimento do hospital, informou que enquanto estava na avenida Sanitária, foi atingido no rosto com uma coronhada por parte de um homem, integrante do grupo adversário, que” estava armado com uma pistola de cor cromada”.

Ainda conforme descrito no relatório, a vítima “apresentava um corte no lábio superior do lado esquerdo, relatando ter sofrido a fratura de três dentes anteriores”.

Na nota oficial divulgada na manhã deste domingo, não tem detalhes de ferimentos das vítimas. No comunicado, consta que “outro vereador, de 44 anos, também relatou ter sido atingido durante a confusão”. Além disso, “outros dois homens, de 31 e 54 anos, participantes das manifestações, relataram agressões físicas, ameaças e danos materiais.

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“Até o encerramento do registro, os suspeitos não haviam sido identificados. A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes para as providências cabíveis”, conclui a nota da PM.