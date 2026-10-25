Carla Zambelli é vista em seção eleitoral e causa tumulto na Itália

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi a um local de votação em Milão, na Itália, neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Ela publicou um vídeo publicado nas redes sociais ao lado de brasileiros que foram votar, mas não participou da votação.

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A ex-deputada afirmou que viajou de Roma a Milão para incentivar a participação dos brasileiros no pleito e declarou apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL).

“Não posso votar porque não consegui transferir meu título a tempo. Mas vim para incentivar as pessoas a virem votar. Acho que teremos muito menos abstenção”, disse a ex-parlamentar à Folha de S.Paulo.

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No vídeo publicado no Instagram, Zambelli aparece ao lado de dois brasileiros identificados como Felipe e Cristina. Na gravação, ela associa o voto à expectativa de mudança no país e manifesta apoio ao candidato do PL.

“Votamos, claro, pela esperança, pela oportunidade, pela virada do nosso país, porque Deus é poderoso e vai fazer grandes coisas no nosso Brasil”, afirmou. Apesar do uso da primeira pessoa do plural, a ex-deputada não votou.

Presença de Zambelli provoca tumulto em Milão

A passagem de Zambelli pelo local de votação foi marcada por manifestações de apoio e por um confronto verbal entre brasileiros. Enquanto algumas pessoas se aproximaram para cumprimentá-la e pedir fotografias, outros presentes criticaram o bolsonarismo e contestaram o grupo que acompanhava a ex-deputada.

Um homem passou por Zambelli e gritou que ela “deveria estar presa”. “Ela não ia estar presa, ela foi injustiçada pelo seu presidente da República”, respondeu um homem.

Foi então que apoiadores da ex-deputada entoaram palavras de ordem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluindo o grito “Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão!”. Em meio à discussão, Zambelli respondeu: “Fica tranquilo que no governo do Bolsonaro ele vai cuidar de todos”.

Zambelli está na Itália desde 2025

A ex-deputada deixou o Brasil em junho de 2025, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na falsificação de documentos. O caso envolveu o hacker Walter Delgatti Neto e incluiu a emissão de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Zambelli foi presa na Itália enquanto aguardava a análise do pedido de extradição feito pelo Brasil. Em maio de 2026, a Corte de Cassação italiana rejeitou uma decisão anterior favorável à extradição no processo relacionado à invasão dos sistemas do CNJ, e a ex-deputada foi solta. A decisão da Justiça italiana não anulou a condenação imposta pelo STF no Brasil.

Ela também enfrenta um segundo processo de extradição, relacionado a outra condenação no país. Nesse caso, recebeu pena de cinco anos e três meses de prisão por perseguir o jornalista Luan Araújo com uma arma de fogo em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Irmã de Zambelli declara voto em Lula

Enquanto Carla Zambelli manifestou apoio a Flávio Bolsonaro, a irmã, Paula Brasil, declarou voto em Lula em um vídeo publicado nas redes sociais durante a semana que antecedeu o segundo turno.

Paula afirmou que decidiu se posicionar publicamente somente depois da votação do primeiro turno para evitar possíveis consequências para a família. “Eu sei que esse silêncio tem um preço e eu hoje não tô mais disposta a pagar”, declarou.

Na gravação, ela defendeu a democracia e o respeito à diversidade. Paula não detalhou quais consequências temia ao manifestar sua posição política, mas explicou que havia optado por esperar antes de tornar público seu posicionamento.

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A declaração da irmã contrasta com a atuação de Zambelli na Itália, onde a ex-deputada foi ao local de votação para incentivar a participação dos brasileiros e demonstrar apoio a Flávio Bolsonaro, embora não pudesse votar.