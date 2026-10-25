Assine
overlay
Início Política
FUTEBOL

Jogador do Cruzeiro publica foto com camisa 22 e indica apoio a Bolsonaro

Na fotografia, Fagner veste o uniforme da Seleção Brasileira utilizado na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
25/10/2026 12:07

compartilhe

×
Foto publicada por Fagner nas redes sociais com camisa da Seleção Brasileira
Foto publicada por Fagner nas redes sociais com camisa da Seleção Brasileira crédito: Reprodução/Instagram

O lateral-direito Fagner, do Cruzeiro, publicou nas redes sociais, neste domingo (25/10), uma foto em que aparece com a camisa 22 da Seleção Brasileira e os indicadores apontados para cima. A imagem foi associada a um possível apoio político ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que utiliza o número 22.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na fotografia, Fagner veste o uniforme da Seleção Brasileira utilizado na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. O jogador fez parte do elenco que representou o Brasil no Mundial e usou a camisa 22 durante a competição.

O número 22 é associado ao PL e foi utilizado por Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 e 2022. Em 2026, a numeração também identifica a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Até o momento, Fagner não fez uma declaração explícita sobre sua preferência política na publicação. A escolha da imagem, no entanto, foi interpretada como um possível sinal de apoio ao candidato do PL. No dia 4 de outubro deste ano, data do primeiro turno das eleições, o jogador publicou um registro parecido, na mesma edição da Copa do Mundo e com o mesmo uniforme.

Leia Mais

Quem é Fagner?

Fagner tem 37 anos e atua como lateral-direito do Cruzeiro. O jogador chegou ao clube mineiro em 2025, inicialmente por empréstimo, e acertou sua permanência em definitivo para a temporada de 2026. Seu contrato com a Raposa é válido até dezembro deste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes de chegar ao Cruzeiro, o lateral construiu uma longa trajetória no Corinthians e também defendeu a Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2018.

Tópicos relacionados:

bolsonaro cruzeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay