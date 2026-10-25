Além das eleições gerais: sete cidades votam hoje para definir prefeitos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Justiça Eleitoral convocou novas eleições para prefeituras em diferentes regiões do país. Com isso, sete cidades escolhem neste domingo (25/10), além do segundo turno para cargo de presidente e, em alguns estados, para governador, os prefeitos e vices.

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As votações serão realizadas em Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Macedônia (SP), Martinópolis (SP), Narandiba (SP), Itaguaí (RJ) e Goiatins (TO).

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O procedimento ocorre quando o órgão identifica problemas capazes de comprometer a legitimidade da votação anterior. Na maioria dos casos, as eleições de 2024 foram anuladas após a perda dos mandatos de chapas eleitas devido a compra de votos ou abuso de poder político e econômico. Os eleitos nas novas votações cumprirão mandato até 31 de dezembro de 2028.

Cassações no estado de São Paulo

Em Martinópolis, a nova votação para escolha do Executivo foi definida após a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho (Republicanos) e do vice Marcos Rogério Matarazo (Podemos), ambos eleitos em 2024. De acordo com o TRE-SP, a perda dos mandatos aconteceu em decorrência de abuso de poder político e econômico, gerado pela apresentação de um projeto de lei de reestruturação de cargos que desrespeitou exigências legais.

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Em Narandiba, os eleitores também escolhem novos governantes após a cassação do prefeito Danillo Carvalho dos Santos (Republicanos) e da vice-prefeita Joana Rita Ribas Branco (MDB) por abuso de poder econômico. A ação judicial teve autoria de Luiz Carlos Porto Martins (PSB) e da coligação "Narandiba Para Todos", formada por PDT, PRD e PSB, que apontaram captação ilícita de votos com pagamentos por Pix e doações de materiais de construção.

Plebiscitos para definir limites territoriais

Além das votações suplementares, moradores de seis cidades participam de consultas populares neste domingo para deliberar sobre alterações em limites territoriais. Os plebiscitos asseguram que as populações diretamente afetadas opinem a respeito das mudanças nas divisas entre os municípios.

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No Paraná, eleitores de Chopinzinho e de São João decidem o futuro da Comunidade do Alto Mirim. A votação popular definirá se a localidade, atualmente pertencente ao território de Chopinzinho, será incorporada ao município de São João.