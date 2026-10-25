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GOVERNADOR ELEITO

Sem camisa, Cleitinho diz em vídeo que procurará presidente eleito

Cleitinho declarou voto em Flávio Bolsonaro, mas disse que, caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a disputa, pretende procurá-lo para trabalhar em conjunto pelo estado

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
25/10/2026 11:37

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'Minha expectativa é que tenha respeito', diz o governador eleito de Minas Gerais Cleitinho
'Minha expectativa é que tenha respeito', diz o governador eleito de Minas Gerais Cleitinho crédito: Reprodução

Na manhã deste domingo (25/10), o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), afirmou que espera respeito ao resultado das urnas e união após a eleição presidencial. Ele declarou voto em Flávio Bolsonaro, mas disse que, caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a disputa, pretende procurá-lo para trabalhar em conjunto pelo estado.

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“Minha expectativa é que tenha respeito. Somos um país que prega a democracia, o eleitor tem que entender isso. Eu vou votar no Flávio, isso é democracia, liberdade. Assim que acabar a eleição, que sejamos unidos. Quero fazer isso, a pacificação. Sou eleitor do Flávio, mas, caso o Lula ganhe a eleição, vou procurá-lo para governarmos Minas Gerais unidos, que é o mais importante”, afirmou.

A declaração foi gravada na porta da casa do governador eleito, após ele retornar de uma atividade física. Assim como fez no primeiro turno, Cleitinho começou o dia praticando exercícios. Mais cedo, esteve no Parque da Ilha, em Divinópolis, onde conversou com cidadãos que aproveitavam o espaço.

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Campanha no segundo turno

Cleitinho também avaliou que a campanha do segundo turno foi mais intensa nas ruas e entre os eleitores. Para ele, o clima ficou mais acirrado em comparação com a primeira etapa da disputa.

“A campanha no segundo turno foi de rua, foi mais inflamada entre eleitores, parecia um clima de Copa do Mundo, esquentou mais”, declarou.

O governador eleito afirmou que acompanhará a apuração em casa. Depois de votar, pretende retornar à residência e, na segunda-feira, procurar o vencedor da eleição.

“Vou acompanhar a apuração em casa, vou votar e volto para casa e amanhã procurarei quem for eleito”, disse.

Quem é Cleitinho?

Cleitinho Azevedo, de 44 anos, é senador por Minas Gerais e foi eleito governador do estado no primeiro turno das eleições de 2026. Filiado ao Republicanos, recebeu cerca de 6,32 milhões de votos, o equivalente a 55,4% dos votos válidos.

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, ele ganhou projeção nas redes sociais antes de ingressar na política. Foi vereador no município, deputado estadual e chegou ao Senado em 2023. Agora, assumirá o governo de Minas em janeiro de 2027, sucedendo Mateus Simões.

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Durante a campanha ao governo, Cleitinho adotou um discurso de combate a privilégios políticos e redução de impostos. Após ser eleito, também defendeu a pacificação e afirmou que pretende governar para todos os mineiros, inclusive os que não votaram nele.

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