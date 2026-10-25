Dilma Rousseff é aclamada por apoiadores ao votar em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O tumulto causado por bolsonaristas no desembarque da ex-presidente Dilma Rousseff no Aeroporto de Confins atrasou a chegada dela ao Colégio Santa Marcelina, na Pampulha. Acompanhada do deputado federal Rogério Correia e do deputado eleito Pedro Rousseff, a atual presidente do Banco dos Brics chegou às 8h40 em seu local de votação.

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A militância, que a esperava em peso desde antes das 8h da manhã, a recebeu aos gritos de “Dilma, guerreira, da Pátria brasileira”. O grupo a seguiu, sempre cantando, até a seção. Não arrefeceu em momento algum. “Olê Olê Olá, Dilma Dilma” foi ouvido durante todo o percurso.

A primeira pessoa a cumprimentá-la, ainda na saída do carro, foi a professora da UFMG Fátima Leite, que vota na mesma seção que a ex-presidente. Ela chegou cedo com o amigo, o farmacêutico Rilke Públio, que vota em outro local. "Vim no primeiro turno e me impressionei com a hostilidade, inclusive se mulheres jovens, com a Dilma", disse ele.



Entre os apoiadores, estavam a cantora Fernanda Takai, o músico John Ulhoa e a filha do casal, Nina. Os três votam no Santa Marcelino, mas vieram pela manhã para esperar Dilma. A deputada Bella Gonçalves também estava no grupo. Chegou cedo para encontrar a ex-presidente e votar, mais tarde, no Colégio Santa Doroteia.



Na saída, sempre sorrrindo, Dilma recebeu uma flâmula com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi segurando a imagem que ela se despediu dos apoiadores.

Não houve, nos pouco mais de 20 minutos da passagem de Dilma pelo Santa Marcelina, nenhuma manifestação contrária. Os número de apoiadores era enorme.



Entre eles, a cantora Fernanda Takai, o músico John Ulhoa e a filha do casal, Nina. Os três votam no Santa Marcelino, mas vieram pela manhã para esperar Dilma. A deputada Bella Gonçalves também estava no grupo. Chegou cedo para encontrar a ex-presidente e votar, mais tarde, no Colégio Santa Doroteia.

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Na saída, sempre sorrindo, Dilma recebeu uma flâmula com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi segurando a imagem que ela se despediu dos apoiadores. Diante da quantidade de pessoas que queriam apoiar a ex-presidente, ela não falou com a imprensa.