Com camisa dada por Neymar, Nikolas vota em BH e faz o V da vitória

Usando uma camisa da Seleção Brasileira, com o número 10 e o nome do "rei" Pelé, o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL) votou, na manhã deste domingo (25/10), na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. "Esta camisa foi um presente do Neymar", disse o parlamentar ao chegar ao local de votação às 10h45.

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Aplaudido e aclamado como "o 'piá' mais querido do Brasil", por apoiadores que o esperavam desde cedo, Nikolas informou estar proibido, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de usar adesivo ou fazer o "22", número do seu candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. "Então, em vez de fazer o 22 com os dedos, faço o V da vitória. Aí, não tem problema", afirmou.

Acompanhado da mulher, Lívia Ferreira, Nikolas votou na 336ª seção da 31ª Zona Eleitoral (esta é a primeira vez, numa eleição, que a escola recebe seções, no total de duas). Os admiradores que parlamentar aguardavam na frente da escola, muitos deles amigos de infância e adolescência, abraçaram, lembraram a padaria "Quero Quero", que frequentavam e locais de lazer.

Vitória

Antes de votar, Nikolas disse que Flávio Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil, pois "Lula prometeu e não cumpriu, falou mentiras". E foi categórico: "Tenho certeza que vamos ganhar com 54% dos votos contra 46%".

Perguntado se, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro, pleitearia algum ministério, Nikolas disse que não. Entre os mineiros, vê boas chances de assumir uma pasta o mineiro Flávio Roscoe, candidato a governador do estado pelo PL.

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Repetindo "agora é nois", adiantou que está em contato com o governador eleito de Minas, Cleitinho. "Vamos trabalhar juntos por Minas", garantiu, Nikolas Ferreira (PL) que se reelegeu com 3.119.318 votos, tornando-se o parlamentar mais votado da história do país.