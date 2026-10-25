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ELEIÇÕES 2026

Com camisa dada por Neymar, Nikolas vota em BH e faz o V da vitória

Parlamentar votou com camisa 10, presente de Neymar e foi aclamado como "o piá mais amado do Brasil "

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
25/10/2026 11:45

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Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha
Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

Usando uma camisa da Seleção Brasileira, com o número 10 e o nome do "rei" Pelé, o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL) votou, na manhã deste domingo (25/10), na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. "Esta camisa foi um presente do Neymar", disse o parlamentar ao chegar ao local de votação às 10h45.

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Aplaudido e aclamado como "o 'piá' mais querido do Brasil", por apoiadores que o esperavam desde cedo, Nikolas informou estar proibido, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de usar adesivo ou fazer o "22", número do seu candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. "Então, em vez de fazer o 22 com os dedos, faço o V da vitória. Aí, não tem problema", afirmou.

Acompanhado da mulher, Lívia Ferreira, Nikolas votou na 336ª seção da 31ª Zona Eleitoral (esta é a primeira vez, numa eleição, que a escola recebe seções, no total de duas). Os admiradores que parlamentar aguardavam na frente da escola, muitos deles amigos de infância e adolescência, abraçaram, lembraram a padaria "Quero Quero", que frequentavam e locais de lazer.

Vitória

Antes de votar, Nikolas disse que Flávio Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil, pois "Lula prometeu e não cumpriu, falou mentiras". E foi categórico: "Tenho certeza que vamos ganhar com 54% dos votos contra 46%".

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Perguntado se, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro, pleitearia algum ministério, Nikolas disse que não. Entre os mineiros, vê boas chances de assumir uma pasta o mineiro Flávio Roscoe, candidato a governador do estado pelo PL.

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Repetindo "agora é nois", adiantou que está em contato com o governador eleito de Minas, Cleitinho. "Vamos trabalhar juntos por Minas", garantiu, Nikolas Ferreira (PL) que se reelegeu com 3.119.318 votos, tornando-se o parlamentar mais votado da história do país.

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