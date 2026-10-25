Ana Maria Braga para o eleitor: “Analise o currículo ou a carteira de trabalho”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Ana Maria Braga publicou um vídeo no Instagram, no sábado (24/10), para falar sobre o segundo turno da eleição presidencial, que ocorre neste domingo. Aos 77 anos, a comunicadora que comanda o programa "Mais Você", na TV Globo, defendeu a democracia e fez um apelo direcionado às eleitoras.

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Na gravação, a comunicadora pediu que as mulheres votem sem interferências de parentes ou empregadores. “Na hora do voto, é só você e a urna. Não tem marido, filho ou patrão”, afirmou. Ela também disse que não costuma tratar sobre política publicamente, mas considera o momento atual "muito importante".

“Quando a gente fala de democracia, a gente precisa falar também de respeito, liberdade, de oportunidades e principalmente de direitos”, afirmou.

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Orientação para a escolha dos candidatos

Ana Maria recomendou que a população pesquise o passado profissional e as propostas antes de comparecer às urnas. “Não se deixe levar por discursos bonitos. Analise o currículo... ou a carteira de trabalho!”, orientou.

A apresentadora também sugeriu que o eleitor observe a postura dos concorrentes diante de pautas sociais essenciais. Entre os temas recomendados para observação estão saúde e educação; geração de emprego; combate ao racismo e à violência contra a mulher; direitos humanos e direitos da população LGBTQIA+.

“Fuja de quem tem discurso de ódio”, declarou Ana Maria. Ela também questionou promessas de campanha ligadas a família, valores e liberdade. “É muito fácil falar em família, valores, liberdade… Liberdade para quem? Oportunidades para quem? Direitos para quem? É para todo mundo? Eu quero um Brasil em que as oportunidades não sejam um privilégio de poucos”, afirmou.

Relato pessoal e repercussão

Durante o vídeo de aproximadamente cinco minutos, a apresentadora relembrou que viveu durante a ditadura militar e precisou sair de casa para continuar os estudos e construir sua carreira. Emocionada, defendeu que outras mulheres tenham as mesmas oportunidades.

A disputa de segundo turno ocorre no domingo (25/10) entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Usuários associaram o pronunciamento a um apoio ao petista, mas Ana Maria não declarou voto em nenhum dos dois concorrentes.

A postagem divulgada para mais de 14 milhões de seguidores reuniu mensagens de artistas e apoiadores de Lula, além de um comentário do próprio candidato à reeleição em defesa da democracia. “Vamos levar esperança no coração na hora de votar. Nosso Brasil merece respeito, oportunidades e um futuro muito próspero. Viva a democracia e o povo brasileiro!”, escreveu o petista.

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A primeira-dama Janja compartilhou a publicação.