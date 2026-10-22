LEITORA APONTA O ‘DESGASTE EMOCIONAL’ DESTA ELEIÇÃO

“Faltam poucos dias para o fim das eleições, e a disputa nas redes sociais entre a extrema direita e a esquerda está cada vez mais acirrada. Notícias urgentes, dados e pesquisas têm tirado o sossego e o sono de muita gente. Nas redes, o desrespeito aparece nas postagens de amigos e parentes que apoiam candidatos diferentes à Presidência da República. Nunca vi uma eleição presidencial provocar tanto desgaste emocional e tantas manifestações de ódio, tanto no ambiente virtual quanto fora dele. Um candidato que deseja governar o país precisa, antes de tudo, demonstrar respeito – especialmente pelos mais velhos, que carregam uma história, uma trajetória e muito a nos ensinar. Respeitar os idosos é reconhecer a dignidade de quem veio antes de nós. E quem não demonstra respeito por eles dificilmente dará o devido valor às crianças, aos adolescentes e aos adultos. Mais do que escolher um candidato, precisamos refletir sobre o projeto de país que queremos: um Brasil democrático, justo, acolhedor e com oportunidades para todos. Queremos um país que valorize a educação e ofereça acesso à tecnologia e às universidades, especialmente para as pessoas e comunidades que precisam de um olhar mais atento do governo federal. Queremos que o SUS continue sendo um sistema público de atendimento gratuito e de qualidade, essencial para cuidar da saúde da população. Queremos também que as universidades públicas sigam sendo referências de ensino, pesquisa e produção de conhecimento. A cultura precisa ser preservada e valorizada em todas as suas formas. Além de gerar trabalho e renda, ela expressa a identidade de um povo e contribui para a saúde mental e o bem-estar coletivo. Precisamos eleger alguém que esteja ao lado do povo e apresente propostas concretas para fortalecer a cultura, a educação, a ciência e a tecnologia. Um projeto de governo comprometido com o desenvolvimento do Brasil deve cuidar de todos, sobretudo dos mais pobres, das pessoas que muitas vezes não são vistas e de quem mais precisa de políticas públicas para viver com dignidade. Não votem em candidato que transforma o debate público em espetáculo de ofensas e não respeita o adversário, nem a população. Que possamos escolher com consciência alguém capaz e com maturidade para governar o país com respeito, responsabilidade e propostas que ajudem a construir um país mais democrático, justo, solidário e poético.”

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ANDREIA DONADON LEAL

Mariana – MG