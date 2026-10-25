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ELEIÇÕES 2026

Michelle diz que Bolsonaro está 'esperançoso' com resultado das eleições

A senadora Michelle Bolsonaro (PL) também garantiu estar confiante com o resultado das urnas

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IB
Isabela Berrogain
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Isabela Berrogain
Repórter
25/10/2026 12:27

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Michelle Bolsonaro acompanhará a apuração em casa com seu marido, Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro acompanhará a apuração em casa com seu marido, Jair Bolsonaro crédito: Marcelo Ferreira

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) votou pouco antes das 11h no Colégio Mackenzie Brasília, no Lago Sul, no Distrito Federal, acompanhada da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) e da também senadora eleita Bia Kicis (PL), neste domingo (25/10). No colégio eleitoral, a esposa de Jair Bolsonaro comentou sobre as expectativas do marido em relação ao resultado das eleições.

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“Ele está ansioso e esperançoso, mas feliz”, declarou a senadora, que afirmou que irá acompanhar a apuração dos votos com o marido. “Vou ficar com o meu galego. Mas, assim que a nossa governadora for eleita, vou ao encontro dela para dar um abraço”, relatou.

A senadora garantiu estar confiante com o resultado das eleições. “É hora de aposentarmos o retrocesso com a Celina no DF e o Flávio como presidente do Brasil”, disse. De acordo com a senadora, Flávio Bolsonaro pode visitar o pai às quartas e aos sábados, com a presença de um advogado, por 30 minutos.

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Ainda segundo Michelle, Jair Bolsonaro assistiu ao debate dos presidenciáveis da Globo, realizado na última sexta-feira (23), e “achou excelente”. “Vamos à vitória!”, concluiu.

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