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Confiante na vitória de Flávio, Simões promete 13o. e janeiro quitados

Governador de Minas votou neste domingo na Escola Barão do Rio Branco, na Savassi

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
25/10/2026 13:04

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Homem calvo de camisa azul com adesivo 22 vota. É o governador Mateus Simões (PSD)
Governador Mateus Simões em seção de votação na Escola Barão do Rio Branco, na Savassi crédito: Leandro Couri/EM/D.APress

O governador Mateus Simões (PSD) afirmou que vai entregar o Estado de Minas Gerais, em 1º. de janeiro, com muito dinheiro em caixa. “Quando recebemos o Estado, ele tinha R$ 110 milhões depositados em conta e devia o 13º. salário. Nós vamos entregá-lo com mais de R$ 10 bilhões depositados em caixa, o 13º. e o salário de janeiro pagos. Isto nunca aconteceu na história.”

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O anúncio foi feito no início da tarde deste domingo (25/10), antes de Simões votar na Escola Estadual Barão do Rio Branco, na Savassi. O governador chegou ao local ao meio-dia acompanhado da mulher, Christiana Renault. Não houve grandes manifestações, nem de apoio, nem contra.

 

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Simões se disse bastante confiante quanto à vitória de Flávio Bolsonaro. “Desde o primeiro turno, o Brasil teve a oportunidade de voltar a presenciar os erros que a esquerda tem cometido enquanto comanda o país. Nós transformamos esses últimos 21 dias num circo de horrores em termos de uso e de manipulação de informações, distorção completa de política pública, perdões a torto e a direita de coisas que o governo não deveria estar perdoando. Estou bastante seguro que o mineiro, como um povo conservador, cordato e ordeiro, vai garantir aqui também a vitória de Flávio Bolsonaro.”

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Ele ainda disse que a transição para o governo de Cleitinho Azevedo (Republicanos) está sendo feita com muita tranquilidade. “O vice-governador eleito (Luís Eduardo Falcão) tem acompanhado as reuniões. Estou com a certeza de que, da nossa parte, todas as informações vão ser passadas com muita transparência, tranquilidade, colaboração, até para desfazer algumas fake news de que o estado está com dificuldade financeira. O estado está pagando todos os seus credores em dia”, acrescentou Simões.

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