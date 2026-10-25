Confiante na vitória de Flávio, Simões promete 13o. e janeiro quitados

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O governador Mateus Simões (PSD) afirmou que vai entregar o Estado de Minas Gerais, em 1º. de janeiro, com muito dinheiro em caixa. “Quando recebemos o Estado, ele tinha R$ 110 milhões depositados em conta e devia o 13º. salário. Nós vamos entregá-lo com mais de R$ 10 bilhões depositados em caixa, o 13º. e o salário de janeiro pagos. Isto nunca aconteceu na história.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O anúncio foi feito no início da tarde deste domingo (25/10), antes de Simões votar na Escola Estadual Barão do Rio Branco, na Savassi. O governador chegou ao local ao meio-dia acompanhado da mulher, Christiana Renault. Não houve grandes manifestações, nem de apoio, nem contra.

Simões se disse bastante confiante quanto à vitória de Flávio Bolsonaro. “Desde o primeiro turno, o Brasil teve a oportunidade de voltar a presenciar os erros que a esquerda tem cometido enquanto comanda o país. Nós transformamos esses últimos 21 dias num circo de horrores em termos de uso e de manipulação de informações, distorção completa de política pública, perdões a torto e a direita de coisas que o governo não deveria estar perdoando. Estou bastante seguro que o mineiro, como um povo conservador, cordato e ordeiro, vai garantir aqui também a vitória de Flávio Bolsonaro.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele ainda disse que a transição para o governo de Cleitinho Azevedo (Republicanos) está sendo feita com muita tranquilidade. “O vice-governador eleito (Luís Eduardo Falcão) tem acompanhado as reuniões. Estou com a certeza de que, da nossa parte, todas as informações vão ser passadas com muita transparência, tranquilidade, colaboração, até para desfazer algumas fake news de que o estado está com dificuldade financeira. O estado está pagando todos os seus credores em dia”, acrescentou Simões.