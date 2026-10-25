Pedro Rousseff sofre acidente na BR-381 a caminho de São Paulo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente, na tarde deste domingo (25/10), na BR-381. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, em publicação nas redes sociais.

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Ainda segundo a publicação, Rousseff estava com um assessor e seguia para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial.





“A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis”, conclui a nota.

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Mais cedo, o parlamentar acompanhou a votação da tia-avó, a ex-presidente Dilma Rousseff, que votou no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha.