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ELEIÇÕES 2026

Pedro Rousseff sofre acidente na BR-381 a caminho de São Paulo

Deputado federal eleito estava acompanhado por um assessor e estava indo para São Paulo, onde acompanharia a apuração da eleição

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/10/2026 16:26

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Grupo de pessoas de roupa vermelha acompanha ex-presidente Dilma Rousseff, também de vermelho, em votação em BH
Pedro Rousseff, acompanha a ex-presidente Dilma Rousseff, em votação no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha crédito: Leandro Couri/EM/D.APress

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente, na tarde deste domingo (25/10), na BR-381. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, em publicação nas redes sociais. 

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Ainda segundo a publicação, Rousseff estava com um assessor e seguia para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. 


“A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis”, conclui a nota. 

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Mais cedo, o parlamentar acompanhou a votação da tia-avó, a ex-presidente Dilma Rousseff, que votou no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha.

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