Pedro Rousseff sofre acidente na BR-381 a caminho de São Paulo
Deputado federal eleito estava acompanhado por um assessor e estava indo para São Paulo, onde acompanharia a apuração da eleição
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O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente, na tarde deste domingo (25/10), na BR-381. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, em publicação nas redes sociais.
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Ainda segundo a publicação, Rousseff estava com um assessor e seguia para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial.
“A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis”, conclui a nota.
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Mais cedo, o parlamentar acompanhou a votação da tia-avó, a ex-presidente Dilma Rousseff, que votou no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha.