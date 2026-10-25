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ELEIÇÕES 2026

STF determina prorrogação da votação até as 19h em todo o país

Decisão do ministro Cristiano Zanin ocorre após campanha de Lula relatar problemas no transporte de eleitores em pelo menos nove estados

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
25/10/2026 17:15 - atualizado em 25/10/2026 17:39

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Lula e Flávio enfrentam alta rejeição do eleitorado neste segundo turno das eleições 2026
A decisão ocorre após a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição crédito: Reprodução TV Globo

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25/10) a prorrogação do horário de votação até as 19h em todas as seções eleitorais do país. A decisão ocorre após a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, apresentar pedidos à Justiça Eleitoral e ao Supremo, em razão de problemas no transporte público registrados durante o segundo turno da eleição presidencial.

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Segundo a campanha, os problemas foram relatados em pelo menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.

O pedido apresentado ao TSE é um desdobramento de outra solicitação encaminhada no início da tarde, que tratava especificamente de três municípios da Bahia: Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. 

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Na petição, os advogados do presidente sustentaram que os relatos de dificuldades no transporte de eleitores se multiplicaram ao longo do dia em diferentes regiões do país.

Na decisão, Zanin destacou a gravidade dos fatos relatados e a urgência da medida. O ministro afirmou que a reclamação chegou ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo e determinou a extensão do horário em todas as seções eleitorais do país.

A ação questiona possíveis descumprimentos de entendimento vinculante firmado pela Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.013.

O ministro atribuiu à decisão força de mandado e ofício e determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adote as providências necessárias para cumprir a medida. A prorrogação tem alcance nacional, embora a reclamação tenha sido motivada por problemas relatados em três municípios da Bahia.

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Pedido de Flávio

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também pediu, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prorrogasse por duas horas o horário de votação. A solicitação foi feita para cidades atingidas por fortes chuvas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.

Veja os locais solicitados:

  • Minas Gerais: Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte que tenham locais de votação sem energia elétrica;
  • Rio Grande do Sul: São Borja, Itaqui e Uruguaiana, atingidas por chuvas e pela cheia do rio Uruguai.

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