TSE suspende apuração após STF prorrogar votação até as 19h

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu momentaneamente a apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25/10), após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prorrogação do horário de votação até as 19h em todas as seções eleitorais do país.

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A decisão foi tomada após a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatar problemas no transporte público de eleitores.

A última atualização do sistema do TSE, realizada às 17h06, apontava que 1.225 seções eleitorais haviam tido os votos para presidente apurados. Até aquele momento, Lula aparecia com 57,66% dos votos válidos contabilizados, o equivalente a 193.574 votos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrava 42,34%, com 142.169 votos.

Na decisão, Zanin justificou a ampliação do horário de votação pela gravidade das denúncias apresentadas ao Supremo e pela urgência da situação.

"Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje, e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até às 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento", escreveu o ministro.

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Embora o pedido tenha sido motivado por relatos de dificuldades no transporte em determinados municípios, a decisão de Zanin ampliou o prazo de votação para todas as seções eleitorais do país, com encerramento previsto para as 19h, no horário de Brasília.