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ELEIÇÕES 2026

Janones prevê vitória de Lula

Deputado tem feito publicações nos últimos dias em que diz ter um olhar privilegiado para a política nacional

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 18:51 - atualizado em 25/10/2026 18:53

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Janones sugeriu que a derrubada ocorre para prejudicar a mobilização em torno da votação do fim da escala 6x1
Janones comanda o "Exército do Lula" no WhatsApp crédito: Reprodução/Redes Sociais

Líder da mobilização digital na campanha do presidente Lula (PT) pela reeleição, o deputado federal André Janones (Rede-MG) previu que o petista sairá vitorioso da disputa no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo (25/10).

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Em post no X (antigo Twitter), ele reforçou o que vinha dizendo nos últimos dias, em que cravou a virada do presidente. No primeiro turno, Flávio saiu na frente por 47,03% contra 45,16%.

“A vitória do Presidente Lula hoje será com uma diferença muito maior do que vocês previram, exatamente como eu falo aqui desde o fim do primeiro turno!”, escreveu Janones.

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Líder do “Exército do Lula”, canal do WhatsApp para mobilizar ações nas redes sociais de apoiadores do presidente, o deputado completou a publicação com tom messiânico: “Eu espero que depois dessa vocês me ouçam quando eu digo que sei ler os sinais que as redes sociais emitem!”

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Janones tem feito publicações nos últimos dias em que diz ter um olhar privilegiado para a política nacional. “Acertei que Flávio ultrapassaria Lula nas pesquisas , depois acertei que Flávio terminaria na frente, agora estava falando igual um papagaio tem duas semanas que nós íamos empatar entre quarta e quinta feira e ninguém me ouvia! Agora espero que acreditem em mim!”, disse, em um post na quinta-feira (22).

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