Brasileira surpreende Eduardo Bolsonaro em Miami com grito de “fugitivo”

Uma eleitora brasileira discutiu com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante a votação do segundo turno em Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (25). Em entrevista ao jornal “Diário de Pernambuco”, a pernambucana Maria Eugênia Carvalho, de 61 anos, disse estar com a “alma lavada” depois de gritar “Eduardo fugitivo!”. Nas redes sociais foram divulgados vídeos que mostram o instante do confronto.

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Maria Eugênia Carvalho, eleitora do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usava uma camisa vermelha e levava a bandeira do Brasil nas costas na hora da discussão. “Eu já tinha visto pelas varandas que ele tinha chegado, e o povo gritando: 'Lula ladrão, teu lugar é na prisão'. Quando eu fui sair da seção, comecei a ouvir: 'Volta pro Brasil, vai pra Nicarágua, comunista'. Fui ficando muito instigada e, quando eu desci, dei de cara com um grupo em volta dele, filmando tudo. Aí eu gritei enquanto andava”, relatou ao “Diário de Pernambuco”.

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Ainda ao jornal pernambucano, Maria Eugênia contou que Eduardo não falou nada. Sua única reação foi fazer sinal de coração com as mãos. “Bem debochado, bem típico”, acrescentou. "Em momento nenhum eu tive medo, tanto que no vídeo você vê um policial olhando para mim, tranquilo. Estou dentro do meu direito, como eles tiveram direito de se manifestar. Não senti medo, não me arrependo. Estou de alma lavada, de ter visto esse traste miliciano e poder gritar tudo que estava entalado dentro de mim”, afirmou Maria Eugênia, nascida na cidade de Olinda.